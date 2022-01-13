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Xbox dünyasında bir devrin sonu: Microsoft üretimi resmen durdurdu!

13.01.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xbox Series X ve Xbox Series S'e odaklanan Microsoft, görünüşe bakılırsa Xbox dünyasında bir devrin sonunu çoktan getirdi. Xbox yetkilisi Cindy Walker, Microsoft'un tüm Xbox One konsollarının üretimini durdurduğunu resmen onayladı.

Xbox dünyasında bir devrin sonu: Microsoft üretimi resmen durdurdu!

Microsoft, Xbox oyun konsolu ailesini 2020'de Xbox Series X ve Xbox Series S ile büyütmüştü. Yeni Xbox oyun konsolları, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın doğal rakipleriydi. Şimdi ise önceki nesil oyun konsolu Xbox One odağında önemli bir gelişme yaşandı.

XBOX ONE KONSOLLARINI ÜRETİMİ DURDU

Microsoft'ın tüm Xbox One konsollarının üretimini durdurduğu resmen onaylandı. Xbox yetkilisi Cindy Walker, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Xbox Series X/S üretimine odaklanmak için 2020'nin sonunda tüm Xbox One konsollarının üretimini durdurduk" dedi.

Xbox One

2020'nin sonundan bu yana Xbox One üretimi yapılmamış olmasına rağmen, Microsoft, Walker'ın açıklamasına kadar bu konuda herhangi bir bilgilendirme yapmamıştı.

SONY TAM TERSİNİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde ise Sony'nin PS4 üretimine hala devam ettiği söylenmişti. Şirketin 2022'de yaklaşık bir milyon PS4 konsolu üreteceği öne sürülmüştü.

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Kararın resmileşmesiyle birlikte Microsoft, artık üretim odağını tamamen Xbox Series X ve Xbox Series S'e çevirmiş durumda.

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