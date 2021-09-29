Xiaomi Civi sonunda gün yüzüne çıktı

Xiaomi Civi, kalbinde Qualcomm tarafından üretilmiş olan Snapdragon 778G yongasını barındırıyor. 5G destekli bu yonga setine 8GB’lık RAM ve 128GB’lık dahili depolama alanı eşlik ediyor. Dileyen kullanıcılar için 12GB RAM ve 256GB’lık dahili depolama alanına sahip 2. bir versiyon da mevcut.

Telefonda microSD kart desteği bulunmadığı için dahili depolama alanı tercihini doğru yapmak gerekiyor.

Delikli ekran tasarımıyla gelen telefonun yan tarafları kavisli hatlara sahip. Malum Xiaomi bir süredir kavisli ekrana sahip telefonlar üretmiyordu.

XIAOMI CIVI'NİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.55 inçlik OLED ekranla gelen telefonda 120Hz ekran tazeleme hızı ve 950 nits maksimum parlaklık desteği de sunuluyor.

Telefonun arka yüzüne geçtiğimizde 3’lü bir kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. 64 MP geniş açılı kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera özelliklerindeki 3’lü ana kamera modülüne 32MP’lik selfie kamerası eşlik ediyor.

4500 mAh’lık bataryaya sahip olan Xiaomi Civi’de 55W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu sayede telefonu 45 dakika içerisinde 0’dan tam şarja ulaştırmak mümkün oluyor. Cihazın yurt dışı başlangıç fiyatı ise yaklaşık 400 dolar olarak belirlendi.

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