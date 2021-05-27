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Xiaomi’den çok konuşulacak patent!

27.05.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi yeni bir patent aldı, bu patentin öne çıkan özelliği neredeyse yüzde 100 ekran / kasa oranına sahip olan “esnek ekran modülü” diyebiliriz.

Xiaomi’den çok konuşulacak patent!

Xiaomi katlanabilir akıllı telefon sektörüne alışmış gibi duruyor ve çalışmalarının önemli bir kısmını bu cihazlara yöneltmiş gibi görünüyor. Şirket, ilk katlanabilir akıllı telefonundan sonra şimdi yeni patent aldı. Yeni patent CN112839115A yayın numarasını taşıyor ve patentin söz konusu teknolojinin kısa açıklamasını sunduğu da bildiriliyor.

İŞTE PATENTİN DETAYLARI

Bu görüntüleme teknolojisi ayrıca bir menteşe mekanizması ile birlikte iki bölge veya iki görüntüleme alanı içeriyor. Cihaz, ikinci görüntü bölgesinin alt alanında bir kamera modülü barındırıyor. Kamera sistemi menteşe mekanizması ile birlikte hareket ediyor. Bu hareket sayesinde, cihazın ikinci ekranı normal bir ön ekran olarak kullanılabiliyor ve hatta fotoğrafçılık için arka kameraları bile ortaya çıkarabilme özelliği sunuyor.

Xiaomi

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Bununla ile birlikte aynı zamanda Çinli teknoloji devinin katlanabilir akıllı telefonunun aynı kamera sisteminin ön yüzüne bakmasını sağlıyor. Ön tarafa bakan kamera gerekmediğinde, cihaz yüzde 100’e yakın yüksek bir ekran-gövde oranına ulaşabilir. Ne yazık ki, bu telefonla ilgili daha ince ayrıntılar ve şirketin gerçekten böyle bir ürün üzerinde çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. Bu patentle ilgili önemli güncellemeler olduğunda yine sizinle paylaşıyor olacağız.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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