Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi için yeni iddia!

Xiaomi Mi 11 geçtiğimiz günlerde daha yüksek seslerle dillendirilmeye başlandı. Bunda Mi 11 ve Mi 11 Pro'ya ait olduğu söylenen bir görüntünün payı ise oldukça büyük. Bu görüntüden sonra Mi 11 serisine dair pek çok sızıntı gündeme geldi, durdu. Fakat şimdi Mi 11 ile yakından ilgilenen sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Xiaomi 11 çıkış tarihi hakkında ilginç bir paylaşımda bulundu.

XİAOMİ Mİ 11 ÇIKIŞ TARİHİ İLE GÜNDEMDE

Mi 11 çıkış tarihi için Twitter hesabından paylaşım yapan sızıntı kaynağı, muhtemel adı Xiaomi Mi 11 olacak Android amiral gemisi akıllı telefonun çıkışının çok yakında olduğunu ima etti. Kaynak, Mi 11'in ocak ayında çıkış yapacağını söyledi. Eğer söylendiği gibi, Xiaomi Mi 11 ocak ayında çıkış yaparsa, doğar doğmaz bir rakip ile karşılaşabilir. Bu rakip ise muhtemelen Samsung Galaxy S21.

GALAXY S21 VE Mİ 11 AYNI AY TANITILABİLİR

Galaxy S21 çıkış tarihine dair söylentiler, telefonun bu 2021 yılında şubat ayında değil, ocak ayında tanıtılacağı yönünde. Bu yüzden Mi 11, tanıtılır tanıtılmaz Galaxy S21 gibi bir rakip ile karşılaşabilir. Ya da Galaxy S21'in ardından Mi 11 tanıtılabilir. Ne olursa olsun, her iki cihazın da Snapdragon 875 işlemciyle gelmesi bekleniyor.

