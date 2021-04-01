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Xiaomi Mi 11 Ultra DxOMark’ta zirveye yerleşti

01.04.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra, DxOMark’ta zirveye tırmandı! İşte Xiaomi Mi 11 Ultra ile ilgili tüm detaylar.

Xiaomi Mi 11 Ultra DxOMark’ta zirveye yerleşti

Akıllı telefon pazarındaki dinamik isimlerden biri olan Xiaomi, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Mi 10 Ultra modeli ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Çıktığı an DxOMark’ta zirveye tırmanan cihazın halefi de aynı başarıyı gösterdi.

Kısa süre önce tanıtılan Mi 11 Ultra aynı selefi gibi çıktığı gün DxOMark’ın zirvesine yerleşti. Bilindiği üzere daha önce DxOMark’ta 1 numarada 139 ortalama puanla Huawei Mate 40 Pro+ yer alıyordu. Onu 136 puanla Huawei Mate 40 Pro takip ediyordu.

Mi 11 Ultra ise 143 ortalama puan alarak DxOMark’ta ilk sıraya yerleşmeyi başardı. DxOMark yetkilileri telefonun fotoğraf yeteneklerine 148, zoom yani yakınlaştırma performansına 100, video performansına ise 117 puan verdi.

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XIAOMI MI 11 ULTRA KAMERA ÖZELLİKLERİ

Bu arada bilmeyenler ya da unutanlar için ufak bir not düşelim. Mi 11 Ultra’da 50 MP, f/2.0, 24mm (geniş), 1/1.12″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS, 48 MP, f/4.1, 120mm (periskop telefoto), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultra geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF özelliklerine sahip 3’lü ana kamera modülü yer alıyor. Telefonun ön yüzünde ise 20MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

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Mi 11 Ultra bu ana kamera kurulumuyla 24 fps’te 8K, 60 fps’te de 4K videolar çekebiliyor. Mi 11 Ultra’nın kamera tarafıyla etkileyici bir model olduğu, su götürmez bir gerçek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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