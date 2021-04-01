Xiaomi Mi 11 Ultra DxOMark’ta zirveye yerleşti

Akıllı telefon pazarındaki dinamik isimlerden biri olan Xiaomi, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Mi 10 Ultra modeli ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Çıktığı an DxOMark’ta zirveye tırmanan cihazın halefi de aynı başarıyı gösterdi.

Kısa süre önce tanıtılan Mi 11 Ultra aynı selefi gibi çıktığı gün DxOMark’ın zirvesine yerleşti. Bilindiği üzere daha önce DxOMark’ta 1 numarada 139 ortalama puanla Huawei Mate 40 Pro+ yer alıyordu. Onu 136 puanla Huawei Mate 40 Pro takip ediyordu.

Mi 11 Ultra ise 143 ortalama puan alarak DxOMark’ta ilk sıraya yerleşmeyi başardı. DxOMark yetkilileri telefonun fotoğraf yeteneklerine 148, zoom yani yakınlaştırma performansına 100, video performansına ise 117 puan verdi.

XIAOMI MI 11 ULTRA KAMERA ÖZELLİKLERİ

Bu arada bilmeyenler ya da unutanlar için ufak bir not düşelim. Mi 11 Ultra’da 50 MP, f/2.0, 24mm (geniş), 1/1.12″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS, 48 MP, f/4.1, 120mm (periskop telefoto), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultra geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF özelliklerine sahip 3’lü ana kamera modülü yer alıyor. Telefonun ön yüzünde ise 20MP’lik selfie kamerası bulunuyor.