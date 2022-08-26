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Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite akıllı robot süpürgede %19 indirim! Bu fırsat kaçmaz!

26.08.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizliği dert olmaktan çıkaran son teknoloji ürünü robot süpürgeler kullanıcılar tarafından çok seviliyor. Yaşam alanınızı kısa sürede toz ve kirden arındırıp pırıl pırıl yapan robot süpürgeler içinde bazı marka ve modeller kullanıcılarından tam not almasıyla öne çıkıyor. Onlardan biri olan Xiaomi'nin Robot Vacuum Mop 2 Lite modeline bugüne özel %19 indirimle sahip olmak ister misiniz? Haydi öyleyse, detaylara geçelim.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite akıllı robot süpürgede %19 indirim! Bu fırsat kaçmaz!

Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge - Mop 2 Lite

xiaomirobotsupurge

En iyi robot süpürge markası 2022 kategorisinde 1. sırada yer alan Xiaomi, bütçesi kısıtlı olan ve kaliteli bir robot süpürge almak isteyenlerin yüzlerini Xiaomi Mi Robot Vakumlu Paspas Mop 2 Lite modeliyle gülümsetiyor! Kompakt tasarımı sayesinde dar ve alçak alanlara rahatlıkla girebilen model, köşe bucak temizlik yapmak isteyen kullanıcıları memnun ediyor. Mobil uygulama desteği bulunan ürün, kolayca kontrol edilebiliyor. Böylece duruma göre farklı temizlik seçenekleri tercih edilebiliyor. Zikzak hareketleriyle temizlik yapabildiği için alandaki her noktayı eşit şekilde temizleyebiliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri
2200 Pa emiş gücü sayesinde toz, kıl, hayvan tüyleri ve yemek artıklarını kolayca emiyor.
450 ml toz toplama ve 270 ml su kapasitesi, uzun soluklu temizliklerde avantaj sunuyor.
81.3 mm uzunluk sayesinde alçak alanlara rahatça girip tozları süpürebiliyor.
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