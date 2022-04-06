Xiaomi'nin en sevilen telefonunu seçtiler! Çok şaşıracaksınız

Xiaomi Mi 6, en sevilen Xiaomi telefonu oldu. Bunun dayanağı ise Xiaomi CEO'su Lei Jun'un Weibo'da düzenlediği anketti. 5.15 inç Full HD ekranlı, Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 işlemcili Xiaomi Mi 6, görünüşe göre 2017 yılında piyasaya çıkmasına rağmen hala kullanıcılar tarafından sevilmekte.

XİAOMİ Mİ 6, EN SEVİLEN XİAOMİ MODELİ

Lei Jun, Weibo'daki anketinde takipçilerine "Xiaomi'nin 12. yılı yaklaşıyor, en sevdiğiniz Xiaomi telefonu hangisi?" diye sordu. Takipçiler ise Xiaomi Mi 2, Xiaomi Mi 4, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 10 Extreme Edition, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi Note, Xiaomi Mi MIX, Xiaomi Mi MIX 2 gibi seçenekleri işaretledi. Ancak en fazla oyu (21 bin oy) Xiaomi Mi 6 aldı. Yani Xiaomi Mi 6, en sevilen Xiaomi telefonu oldu.

Xiaomi Mi 6'dan sonra ise sırasıyla Mi 11 Ultra ve Xiaomi Mi 10 Extreme Edition ilk üçte yer aldı.

XİAOMİ Mİ 6 ÖZELLİKLERİ

3350 mAh bataryaya sahip olan ve çift kamera kurulumu ile gelen Xiaomi Mi 6'nın özellikleri ise şöyleydi: