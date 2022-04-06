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Xiaomi'nin en sevilen telefonunu seçtiler! Çok şaşıracaksınız

06.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un anketinden Xiaomi Mi 6 çıktı. Jun'un Weibo hesabından düzenlediği ankette en sevilen Xiaomi telefonu takipçilerin oylarıyla 2017 yılında çıkan Xiaomi Mi 6 oldu. Xiaomi Mi 6, Mi 11 Ultra ve Xiaomi Mi 10 Extreme Edition ilk üçte yer aldı.

Xiaomi'nin en sevilen telefonunu seçtiler! Çok şaşıracaksınız

Xiaomi Mi 6, en sevilen Xiaomi telefonu oldu. Bunun dayanağı ise Xiaomi CEO'su Lei Jun'un Weibo'da düzenlediği anketti. 5.15 inç Full HD ekranlı, Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 işlemcili Xiaomi Mi 6, görünüşe göre 2017 yılında piyasaya çıkmasına rağmen hala kullanıcılar tarafından sevilmekte.

XİAOMİ Mİ 6, EN SEVİLEN XİAOMİ MODELİ

Lei Jun, Weibo'daki anketinde takipçilerine "Xiaomi'nin 12. yılı yaklaşıyor, en sevdiğiniz Xiaomi telefonu hangisi?" diye sordu. Takipçiler ise Xiaomi Mi 2, Xiaomi Mi 4, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 10 Extreme Edition, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi Note, Xiaomi Mi MIX, Xiaomi Mi MIX 2 gibi seçenekleri işaretledi. Ancak en fazla oyu (21 bin oy) Xiaomi Mi 6 aldı. Yani Xiaomi Mi 6, en sevilen Xiaomi telefonu oldu.

Mi6

Xiaomi Mi 6'dan sonra ise sırasıyla Mi 11 Ultra ve Xiaomi Mi 10 Extreme Edition ilk üçte yer aldı.

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XİAOMİ Mİ 6 ÖZELLİKLERİ

3350 mAh bataryaya sahip olan ve çift kamera kurulumu ile gelen Xiaomi Mi 6'nın özellikleri ise şöyleydi:

  • Boyutlar: 145.2 x 70.5 x 7.5 mm / 168 gram -182 gram (Seramik model)
  • Ekran: 5.15-inç 1080 x 1920 IPS LCD ekran / %71.4 ekran-gövde oranı
  • Koruma: Corning Gorilla Glass 4
  • İşlemci: Snapdragon 835 (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - (10 nm)
  • Grafik işlemci: Adreno 540
  • RAM: 6GB
  • Depolama alanı: 64/128GB
  • Arka Kamera: 12-megapiksel f/1.8 ana kamera, 4 eksenli OIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt, 12 MP telefoto kamera f/2.6, 52mm, 2x optik zoom
  • Ön Kamera: 8-megapiksel, 1080p@30fps
  • Batarya: 3.350 mAh
  • Diğer Özellikler: USB Type-C bağlantı, Hızlı şarj, Parmak izi okuyucu
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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