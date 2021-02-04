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Xiaomi Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlıyor!

04.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlıyor!

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar’da açacağı fabrika açıyor. Türkiye böylece markanın dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke olacak.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacağını duyurdu. Marka bu yatırımıyla yaklaşık 2 bin kişiye de istihdam sağlayacak. Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

''TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ''

Konuyla ilgili Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, "Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye’de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye’nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz." dedi.

En önemli önceliklerinin bulundukları her bölgede katma değer oluşturarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek olduğunu vurgulayan Liu, “Bu sebeple Türkiye’nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye’de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim" diye konuştu.

Üretim ile ilgili Salcomp Avrupa Direktörü David Chang ise "Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırabilmek ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşıyabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

(İHA)

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