Alabaş nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? Alabaş turbu nasıl yenir, ne kadar tüketilmeli?

İnsanlar tarafından tüketilebilen bitkilerin her birinin farklı faydaları bulunur. Her bünyeye iyi gelen ve herkesin tüketmesi gereken farklı sebze ve meyveler vardır. İnsanlar rahatsızlıklarına iyi gelmesi veya daha dinç bir bünyeye sahip olmak için çeşitli sebzeleri tüketirler. Alabaş da bu sebzelerden biridir. Besin değeri yüksek bir sebze olan alabaşı son zamanlarda uzmanlar da sıklıkla tavsiye etmektedir. Özellikle rahatlatıcı etkisi ile bilinen alabaş turbu nasıl yenir sorusu da çokça sorulmaktadır.

Alabaşın faydaları nelerdir?

Bir lahana türü olan alabaş son zamanlarda oldukça revaçta olan bir sebzedir. Sağlıklı yaşamak isteyenlerin yeni göz bebeği olan bu sebzenin faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

Antioksidan açısından zengin olan alabaş mikropları vücuttan uzak tutarak hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

Kan basıncını düzenleyici etkisi sayesinde stresle baş etmeye yardımcı olur.

Kana olan bir diğer etkisi de bol miktardaki demir ile kansızlığın giderilmesine yardımcı olmasıdır.

Strese iyi gelmesiyle de bilinen bu bitki uykusuzluk problemlerine karşı kullanılması yönünde tavsiye edilir.

İçeriğinde bulunan bol miktardaki potasyum ile tansiyonu dengede tutan bu sebze tansiyon hastaları için de önerilir.

C vitamini açısından zengin olan bir sebze olduğu için özellikle kış aylarında hastalıkların engellenmesine ve dinç kalmaya yardımcı olur.

Düşük kalorisi ile sağlıklı kilo vermek isteyenlerin de tercih ettiği sebzeler arasında yerini almıştır.

Bol vitaminli yapısı özellikle üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kanserli hücrelerin yayılmasının önüne geçmeye yardımcı olduğu bilinir.

Böbreklerin çalışmasını düzenleyici etkisi olan alabaş bitkisi idrar sökme ve düzenleme özelliğine sahiptir.

Alabaş nasıl tüketilir?

Bir çeşit turp olan alabaş sebzesi son zamanlarda sık tüketilmeye başlamıştır. Özellikle stresli ortamlarda yaşayanlar, sakinleştirici etkisi olan bu sebzeyi tüketmeye özen gösterir. Aynı zamanda üst solunum yolu rahatsızlıklarını sık yaşayanlar da C vitamini bol olan bu bitkiye yönelmişlerdir. Alabaş bir çok şekilde tüketilebilir. Çiğ olarak tüketilebilen alabaşın hem yaprakları hem de gövdesi de tüketilir. Alabaş genelde turşu olarak yemeklerin yanında tüketilir. Alabaşı rendelenerek yemeklerin, salata ve çorbaların içerisine eklenerek tüketilebilir. Alabaşın yaprakları da haşlanarak ya da kavrularak tüketilebildiği gibi sarma olarak da yenebilir.

Alabaş salatası nasıl yapılır?

Herkesin sevdiği salata malzemeleri değişkenlik gösterir. Genel bir salata tarifi için alabaşın soyulup doğranması gerekir. Alabaşı istenirse rendelenerek de salataya eklenebilir. Ardından kırmızı soğan, maydanoz ve havuç gibi besin değerleri yüksek başka sebzeler eklenir. İsteğe bağlı olarak sebze sayısı artırılıp azaltılabilir. Doğranan malzemelerden sonra limon, zeytinyağı ve tuz eklenir. İyice karıştırıldıktan sonra salata hazır hâle gelir. Bir diğer salata tarifi ise yapraklı olanıdır.

Alabaş yaprağı yenir mi?

Alabaş yaprağı yenir. Alabaş yaprağı sarma yaparak yenilir. Ayrıca yaprağı ile salata da yapılabilir. Bunun için gereken ise alabaş yaprağı ve mısırdır. İnce doğranan yapraklar tuz ile iyice yoğurulur ve yaprağın yumuşaması beklenir. Ardından içine mısır eklenir. Tuz limon ve zeytinyağı ile hazırlanan sosa dilenirse sarımsak da eklenir ve karıştırılarak salata hazır hâle gelir. Alabaş ile yapılabilecek salata tarifleri çeşitli sebzeler ile değiştirilebilir. Alabaş yaprakları aynı zamanda kavrularak ya da haşlanarak da tüketilebilir.

Alabaş turbu nasıl yenir?

Alabaş turbunun kullanımı yaptığınız yemeğin türüne göre çeşitlilik gösterir. Alabaş turbunu çiğ, haşlanmış, kavurarak, kızartarak ya da çorbasını yaparak yiyebilirsiniz.

Alabaş turbu çoğunlukla etli yemeklerin yanında meze olarak kullanılır. Bunların yanı sıra alabaş turbunun yaprakları ile sarma yaparak da yenilir.

Alabaş ne kadar tüketilmeli?

Alabaş, doğal bir ürün olmasına rağmen fazla tüketildiğinde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bir turp türü olduğu için aşırı tüketilirse iyot emilimine sebebiyet verebilir. Aynı zamanda böbreklere etki ettiği için de fazla tüketimi tehlikeli olur. Bu sebeple çok sorulan "Alabaşı ne kadar tüketilir?" sorusunun cevabını, uzmanlar en fazla haftada 2 kere olması gerektiği şeklinde cevaplar. Bunun dışında alabaşın bilinen bir zararı yoktur.

Alabaşta hangi vitaminler var?

Alabaş bitkisi A, C ve B vitaminlerini bol miktarda içermektedir. Alabaşta A, C ve B vitamini dışında bir çok mineral de bulunur. 100 gram alabaşın besin değerleri şu şekildedir:

6.2 gr karbonhidrat

1.7 gr protein

0.1 gr yağ

3.6 gr lif

Kolesterol içermez

20 mg sodyum

350 mg potasyum

24 mg kalsiyum

36 iu A vitamini

62 mg C vitamini

0.4 demir

Kolesterol içermemesi ve 100 gramında sadece 27 kalori içerir ve bu sebeple birçok şekilde tüketilen bu sebze çiğ veya pişirilerek yenebilmektedir. İstenirse çiğ olarak salatası yapılabilir istenirse de pişirilerek tüketilebilir. Çiğ veya pişmiş olarak iki şekilde de tüketilebilen bu sebze birçok farklı şekilde kullanılabilmektedir. Çiğ olarak tüketilmek istenildiğinde salatası yapılabilir.

Alabaş yan etkileri nedir?

Alabaş sebzesi bir çeşit turptur. Turpgillerin bir özelliği de vücuttaki iyot dengesini sağlamasıdır. Fakat her yiyecek fazla tüketildiğinde faydası zararı dönüşmektedir. Alabaşın da iyot dengesine iyi gelmesi için bir etkide bulunması gerekir. Bu etki yeterli tüketildiğinde sağlanır. Eğer kullanımı aşırıya kaçarsa bu etki de aşırı olacağı için etki olumsuza döner. Vücudun iyot dengesinin bozulması da tiroit problemlerine yol açmaktadır. Alabaşın böbreğe olan etkisi de aşırı tüketildiğinde zararlı olmakta ve rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Aynı zamanda tansiyon hastalarının tüketilmesi önerilse de fazla kullanımdan kaçınmaya dikkat etmeleri gerekmektedir. Alabaşın aşırı tüketilmediği zaman yol açtığı olumsuz bir durum yoktur.



