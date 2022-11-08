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Zerdeçal nasıl tüketilir, neye iyi gelir? Günlük zerdeçal tüketimi ne kadar olmalı, hangi yemeklerde zerdeçal kullanılır?

08.11.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda doğal olan her şeyin kıymeti daha çok bilinir hâle geldi. Doğadan gelen şifa kaynaklarına ilgi herkes tarafından yoğun ve sürekli artıyor. Zerdeçal da günümüzde sağlıklı beslenmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir besindir. Zerdeçalın faydaları sağlık çalışanları tarafından da sürekli olarak anlatılıyor. Zerdeçalın kullanıldığı alanlar ve kullanım şekilleri oldukça çeşitlidir. Pek çok yemekte ya da içecekte kullanılabilen zerdeçalın günlük tüketim miktarı ne kadar?

Zerdeçal nasıl tüketilir, neye iyi gelir? Günlük zerdeçal tüketimi ne kadar olmalı, hangi yemeklerde zerdeçal kullanılır?

İçindekiler

  • Zerdeçal nasıl tüketilir?
  • Günlük zerdeçal tüketimi nasıl olmalıdır?
  • Zerdeçal hangi yemeklerde kullanılır?
  • Zerdeçal neye iyi gelir?

Zerdeçal Hint mutfağının vazgeçilmez baharatlarından birisidir ve adı Hint safranı olarak da bilinir. Zerdeçal, zencefilgiller familyasından sarı çiçekli ve geniş yapraklı, otsu bir bitkidir. Günümüzde zerdeçal bitkisinin pek çok faydası uzmanlar tarafından ortaya konmaktadır. Grip, enfeksiyon, bağışıklığı kuvvetlendirme, kemik erimesi, gaz problemleri gibi pek çok rahatsızlık için zerdeçal kullanımı önerilir. Zerdeçal kullanımı bireylerin tercihlerine göre şekillenebilir. Zerdeçal baharat olarak kullanılabilir, bununla birlikte çay veya bir başka ürünle karıştırma şeklinde kullanılabilir. Önemli olan bir husus zerdeçal kullanımının miktarıdır. Her besinde olduğu gibi doğru porsiyonlarla kullanmak çok önemlidir.

Zerdeçal nasıl tüketilir?

Günümüzde kullanımı giderek artan ve çeşitlenen zerdeçal, genel olarak baharat olarak tüketilmektedir. İnsan sağlığı açısından pek çok faydası belirtilir. Bu sebeple de kullanım alanları çeşitlenerek daha çok tercih edilen bir besin hâline gelmiştir. Genel olarak baharat şeklinde tüketilmekte ve bunun yanında kapsül, toz, çay vefya ekstreler şeklinde tüketilmektedir. Baharat şeklinde kullanımında yemek içlerinde ya da yoğurt, süt gibi ürünlerle karıştırarak tüketilebilir. Bunun yanında son zamanlarda zerdeçal kapsülleri bireyler tarafından tercih edilir. Bu kapsüllerin tercihinde güvenilir markaları tercih etmek önemlidir. Bir başka kullanım şekli zerdeçalın çayının yapılmasıdır. Özellikle soğuk algınlığı, grip dönemlerinde çay şeklinde kullanım tercih edilir. Peki, toz zerdeçal nasıl tüketilir?

Toz zerdeçal tüketimi bireyin damak tadı ya da zevkine göre çeşitlendirilebilir. Toz zerdeçal genel olarak baharat şeklinde tercih edilir. Baharat olarak tüketimde genellikle çorba, et yemekleri, pilavlarda kullanılabilir. Kek veya smoothielerde tercih edilebilir. Yoğurt ya da yulaf karışımlarında tercih edilebilir.

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Taze zerdeçal nasıl tüketilir?

Taze zerdeçal rendelenerek ya da doğranarak kullanılabilir. Taze zerdeçal tüketimi farklı çeşitlerde olabilir, tüketim şekillerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Renk vermesi için hamur işi yemeklere katılır.
  • Etlerin marinasyonunda kullanılır.
  • Sebze çorbalarında zerdeçal kullanılır.
  • Süt veya yoğurdun içine katılır.
  • Salatalara kullanılır.

Günlük zerdeçal tüketimi nasıl olmalıdır?

Zerdeçal içindeki A, B ve C vitaminleri sayesinde oldukça güçlü bir antioksidandır ve bununla birlikte birçok faydası bulunur. Her besinde olduğu gibi ürünün tüketim miktarı çok önemlidir. Zerdeçal da diğer birçok besin gibi çok fazla tüketilmesi durumunda faydadan ziyade zarara yol açabilir. Aşırı tüketimde baş ağrısı, mide ağrısı veya bulantısı, kalp çarpıntısı, ishal ya da gaz problemine yol açabilir. Bu sebeple kişiler günlük tüketim miktarını geçmemelidir. Günlük tüketim miktarı 6-8 gr arasında olmalıdır yani bir yemek kaşığı zerdeçal günlük tüketim olarak yeterlidir.

Zerdeçal hangi yemeklerde kullanılır?

Son zamanlarda zerdeçal çok sık tercih edilen bir besin olmuştur. Genellikle Hint mutfağında kullanılan zerdeçal ülkemizde de tercih edilen bir besin olmuştur. Toz zerdeçal ve taze zerdeçal olarak iki türlü de tercih edilebilir. Toz hâli ile genel olarak yemeklerde tercih edilir. Yemeğe hem renk vermesi hem de besin değerini arttırması için katkıda bulunur. Toz zencefili et yemekleri, pilavlar, sebze yemekleri veya çorbalarda tercih edilir. Evlerde hazırlanan peynirler ve sürmelik yağlarda renk vermesi için kullanılır. Zerdeçal kullanarak yapılabilecek çok çeşitli yemek tarifleri bulunur. Zerdeçal kullanarak yemeklerin hem tatlarını hem de besin değerini artırmak mümkündür.

Zerdeçal neye iyi gelir?

Zerdeçal insan sağlığı için faydalı bir besindir. Zerdeçalın içinde bulunan etken maddeler ve vitaminler pek çok faydayı da beraberinde getirir. Zerdeçalın insan sağlığında birçok rahatsızlığa iyi geldiği uzmanlar tarafından da onaylanmıştır. Zerdeçalın faydaları:

  • Zerdeçalın etken maddelerinden kurkumin bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahiptir.
  • Zerdeçalın içinde bulunan antioksidanlar insan vücuduna da güçlü bir antioksidan sağlar.
  • Zerdeçalın içeriğindeki kurkumin sayesinde kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olduğu bilinir.
  • Depresyonla ilgili sorunlarda etkisi bulunur.
  • Zerdeçalın içindeki antioksidan sayesinde yaşlanmayı geciktirir.
  • Zerdeçalın hazmı kolaylaştırıldığı düşünülür, gaz ve idrar söktürmede etkilidir.
  • Grip veya soğuk algınlığı durumlarında boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikâyetleri azalttığı bilinir.
  • İçeriğindeki lifler sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve kilo kontrolü sağlar.

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