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Yabancı ülkelerden arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye gelmeye devam ediyor! ABD'den 161 kişilik ekip ulaştı, Meksika ve El Salvador'dan da yola çıktılar

08.02.2023 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli gönderdi. Türkiye'ye ulaşan binlerce yabancı arama kurtarma personeli bölgede faaliyetlerini sürdürürken, ABD'den gelen 161 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçağın İncirlik Hava Üssü'ne indi. Diğer yandan Meksika'dan 145 personel hareket ederken, El Salvador da 100'den fazla kişi göndereceğini belirtti.

Yabancı ülkelerden arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye gelmeye devam ediyor! ABD'den 161 kişilik ekip ulaştı, Meksika ve El Salvador'dan da yola çıktılar

Türkiye'deki deprem faciasının ardından dünya yardıma koştu. Çok sayıda ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesindeki enkazlarda çalışmalara başladı. Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarmın ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke ise Azerbaycan oldu. Arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor.

ABD'DEN 161 KİŞİLİK EKİP GELDİ

ABD'den de 161 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçağın İncirlik Hava Üssü'ne inmesi ve ekibin deprem bölgelerine geçerek çalışmalarına katılması bekleniyor. Meksika'dan 145 personel hareket ederken, El Salvador da 100'den fazla kişi göndereceğini belirtti.

AA-20230207-30200764-30200759-AB_AVRUPADAN_TURKIYEYE_YARDIM_EKIBI_GONDEREN_ULKELERIN_SAYISINI_19_OLARAK_GUNCELLEDI

AB SİVİL SAVUNMA'DAN 1200 GÖREVLİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şu ana kadar 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip Türkiye'ye gönderildi veya gönderilecek. 19'u AB üyesi ülke ile Karadağ ve Arnavutluk dahil olmak üzere 21 Avrupa ülkesinden 1200 arama kurtarma görevlisine 79 arama kurtarma köpeğinin eşlik edeceği aktarıldı.

AA-20230207-30200764-30200760-AB_AVRUPADAN_TURKIYEYE_YARDIM_EKIBI_GONDEREN_ULKELERIN_SAYISINI_19_OLARAK_GUNCELLEDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı. Yunanistan 21 itfaiyecinin, İspanya 90 kişilik profesyonel ekibin yola çıkacağını duyururken bazı Avrupa ülkelerinden gönderilen ekiplerin kişi sayısı ise şu şekilde:
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"Fransa 139, Avusturya 105, İsviçre 80, Malta 32, Bulgaristan 59, Kosova 30, Macaristan 101, Hırvatistan 40, Bosna Hersek 17, Sırbistan 27, Arnavutluk 53."

NATO, İsveç ve Finlandiya da dahil olmak üzere 20'den fazla NATO müttefiki ve ortağından 1400'den fazla acil durum müdahale personelinin Türkiye'ye konuşlandığını açıkladı.

UKRAYNA EKİBİ YOLA ÇIKTI

Rusya'dan 147, Moldova 55, Polonya 76, Çekya 68, Kazakistan 41 ve Gürcistan'dan 60 kişiden oluşan ekiplerin Türkiye'ye gönderildiği bilgisi paylaşılırken, Ukrayna'dan da 87 kişiden oluşan ekip yola çıktı.

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Çin'den arama, kurtarma ve sağlık destek görevlilerinden oluşan 82 kişilik ekibin yanı sıra ülkenin arama kurtarma teşkilatı Ramunion'a bağlı 8 kişilik ekip ve özel eğitimli bir köpek yola çıktı.

İran 10, Japonya 18, Malezya 75, Hindistan ve Pakistan'dan 50'şer, Tayvan'dan 40 personel gönderilirken Güney Kore, yaklaşık 110 personel göndermeyi planladığını duyurdu.

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek! Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, depremden etkilenen kentlere 200 kişilik ekip gönderildiğini açıkladı. İsrail'in göndereceğini iki uçaktan biri, içindeki 167 kişilik asli ekip Adana'ya intikal ederken Lübnan 72, Libya 55 kişiden oluşan personel gönderdi. Bu ülkelerden gelen veya yola çıkan personele çok sayıda arama kurtarma köpeği de eşlik ediyor.

CEZAYİR EKİBİ ENKAZLARDA ÇALIŞIYOR

Cezayirli 86 kişilik kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışlarına katılmak üzere Adıyaman'a geldi. Cezayir ekibi, arama köpeklerinin de katkısıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.

AA-20230207-30211087-30211077-CEZAYIRDEN_86_KISILIK_ARAMA_KURTARMA_EKIBI_ADIYAMANDA

FRANSIZ EKİP OSMANİYE'DE GÖREVLENDİRİLDİ

Fransa'dan gelen arama kurtarma ekibi, Osmaniye'de bir sitenin enkazındaki çalışmalara katılıyor. Osmaniye'ye gelen 9 kişilik Fransız ekip, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Metin Tamer Sitesi enkazında görev alıyor. Fransız ekip, enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

AA-20230207-30213366-30213358-FRANSIZ_ARAMA_KURTARMA_EKIBI_OSMANIYEDEKI_CALISMALARA_DESTEK_OLUYOR

KKTC SİVİL SAVUNMA 2 ÇOCUĞU KURTARDI

Adıyaman'da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) arama kurtarma ekipleri, bir binanın enkazından anne ile 2 çocuğunu kurtardı.

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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle onlarca ülkeden Türkiye'ye taziye ve destek için telefon ve mesaj gelmişti. (AA)

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