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Kadın hesaplarından müstehcen görüntülerle şantaj! Türk erkekleri soyup soğana çeviriyorlardı: 30 milyon TL'lik vurgun

05.02.2024 08:58 | Son Güncelleme:
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Sahte kadın profilleri açıyor, Türk erkeklerle sosyal medyadan irtibata geçip müstehcen görüntülerle şantaj yapıyorlardı! Yurtdışı bağlantılı çete çökertildi, 7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı. Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalananlar arasında organize suç örgütünün elebaşı da bulunuyor. Ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Kadın hesaplarından müstehcen görüntülerle şantaj! Türk erkekleri soyup soğana çeviriyorlardı: 30 milyon TL'lik vurgun

Nitelikli dolandırıcılıktan şantaja ve tehdide birçok suça karışan organize suç örgütü için Kafes-36 operasyonunun düğmesine basıldı. Örgütün komisyon karşılığında yabancı uyruklu başka şahısları da Türkiye'ye getirdiği, ayrıca 30 milyon TL'lik vurguna imza attıkları belirlendi.

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YURTDIŞI BAĞLANTILI ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-36” operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7’si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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KADIN HESAPLARINDAN EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRICILIK

"Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız", diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen “Kafes-36” operasyonlarında Suç Örgütü Üyesi şüphelilerin; yabancı uyruklu şahısların kadın profilli sahte sosyal medya hesapları üzerinden, Türk vatandaşı erkek şahıslarla irtibata geçtikleri, görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıkları, şüpheli kadınların, evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, belli bir komisyon karşılığında yabancı uyruklu başka şahısları da ülkemize getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları ve şüphelilerin kullanmış oldukları hesaplar üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; 2 adet otomobil, 33 adet cep telefonu, 27 adet sim kart, 47 adet farklı bankalara ait banka kartları, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile yabancı şahıslar adına düzenlenmiş, sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evraklarına el konuldu.

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Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek."

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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