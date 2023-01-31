Ambulansa yol vermeyip küfür ettiler! Bakan Koca’dan şoke eden görüntüler hakkında açıklama

İstanbul Fatih’te kalbi duran bir vatandaşı taşıyan ambulansa düğün konvoyu yapan sürücülerin yol vermemesi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermeyerek seyir halinde olan 5 aracın plaka bilgilerini tespit etti ve hepsini yakaladı. İzleyenleri şaşkına uğratan görüntüler ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında, “İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118.487 TL PARA CEZASI verildi. Karayolları Trafik Kanununun ihlali sebebiyle araçlar 60 GÜN TRAFİKTEN MEN edildi. Kurala uymak varken, mutlu bir güne kötü bir anı eklemeye değer miydi?” dedi ve görüntüleri paylaştı.

ADETA CEZA YAĞDI

Konu ile ilgili yolcu olarak bulunan şahıslara; “Emniyet kemeri takmamak” maddesinden 436 TL, “Yetki belgesiz araçtan taşımacılık hizmeti almak” maddesinden bin 353 TL para cezası uygulanırken, yakalanan araç sürücüsü şahıslara ise; “Korsan taşımacılık” maddesinden 20 bin 342 TL, “Film cam” maddesinden 951 TL, “Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek” maddesinden 436 TL, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 436 TL para cezası kesildi. Ayrıca; A.İ. isimli araç sürücüsüne “İzinsiz reklam logo” maddesinden 436 TL, tüm şahıslara da toplamda 118 bin 487 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Korsan taşımacılıkta kullanılan araçlar da 60 gün süre ile trafikten men edildi.



