Yağ yakıcı detoks suyu tarifleri önerileri: Zayıflamak için detoks suyu nasıl yapılır, kilo verdirir mi?

Genel tanımı itibariyle detoks, toksinleri vücuttan atmak adına uygulanan kısa süreli diyetler olarak tanımlanmaktadır. Şehir hayatının neden olduğu hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluk daha da ilerisi tükenmişlik hissinden uzaklaşabilmek ve toksinleri vücuttan atmak için detoks uygulamaları sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu tür diyetler çeşitlilik gösterebilmektedir. Detoks diyetlerinde yer alan tariflerden biri de detoks suyudur. Detoks suyu, sebze ve meyvelerin suyunun sıkılmasıyla elde edilmektedir. Sabahları aç karna tüketilen detoks suyu, vücuttaki toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Detoks suyu ne işe yarar?

Detoks suyu tüketimi bir kilo verme yöntemi olmamakla beraber ödem söktürücü özelliği bulunmaktadır. Düşük kalori içermesi sebebiyle başlarda kiloda azalmalar görülebilmektedir. Bu kilo kayıpları egzersizle desteklendiğinde daha verimli ve kalıcı olmaktadır. Sağlık açısından olmakla birlikte cilt için oldukça yararlı olan detoks suyu hazırlanışı tamamen damak tadınıza kalmıştır. Detoks suları pek çok nedenden dolayı kullanılmaktadır. Bu nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Vücutta bulunan ödemin atılmasını sağlar.

Vücuttaki yağ yakımını hızlandırır.

Vücut metabolizmasının hızlanmasına yardımcı olur.

Toksin maddelerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar.

Vücudun daha zinde olmasını kolaylaştırır.

Hem saç hem de cilt sağlığını koruyarak erken yaşlanmanın önüne geçer.

Daha güçlü bir sindirim ve dolaşım sistemi sağlar.

Kan dolaşımı adına olumlu etkileri vardır.

Detoks suyu nasıl yapılır?

Detoks suyu zerdeçal, zencefil, tarçın, elma ve maydanoz gibi hem meyve hem sebze hem de baharatlar kullanılarak evde kolaylıkla hazırlanabilmektedir. Detoks sularının içeriği kişiye göre değişebilmektedir. Damak tatlarının farklı olması nedeniyle detoks suları da çeşitlilik göstermektedir. Aynı zamanda durumlara göre de farklı detoks suyu hazırlanabilmektedir. Örneğin ödem attırıcı detoks suyu için zencefil, hızlı kilo verdiren detoks suyu için ise limonlu bir detoks suyu hazırlanabilmektedir.

Az kalori içermesi açısından tercih edilen detoks sularını hazırlamak için sevilen meyve, sebze ve çeşitli bitkilerden bir karışım yapılmalıdır. Tercih edilen tüm malzemeler doğranarak sıcak ya da soğuk bir suya eklenir. Hazırlanan bu su isteğe göre buzdolabında 1 ila 12 saat arası bekletilerek tüketime hazır olmaktadır. İçeceğin içerisinde yer alan meyve ve sebzeler kullanımdan önce ezilerek de kullanılmaktadır.

Ödem attırıcı detoks suyu tarifleri

Detoks suyu tariflerinde isteğe ve mevsime göre çeşitli meyve, sebze ve baharatlar kullanılabilmektedir. Zencefil, portakal, limon, salatalık, elma, üzüm sirkesi, ananas, maydanoz, karanfil, kereviz sapı detoks suyu hazırlamada kullanılabilen bu yiyeceklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlarla ve bunlar dışında kalan pek çok farklı yiyecekle hazırlanabilen zayıflatan detoks suyu tariflerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

Tarçınlı Detoks Suyu

Malzemeler: 1 tane çubuk tarçın, 2 ya da 3 adet karanfil, 1 tane elma, Yarım limon, Oda sıcaklığında 1 litre su

Hazırlanış: Elma ve limon yıkanarak doğranır. Daha sonra suyun içerisinde tarçınla birlikte karanfil, elma ve limon eklenir ve bu karışım 4-5 saat bekledikten sonra tüketilebilmektedir.

Maydanozlu Detoks Suyu

Malzemeler: 1 tane limon suyu, 3 tane ince zencefil, 2 tane salatalık, 2 ya da 3 dal nane, 1 tutam maydanoz, 1 litre su

Hazırlanışı: Bir litre kadar suyun içerisine malzemelerin hepsi eklenir ve malzemeler bu suda yarım saat kadar bekletildikten sonra tüketime hazır hale gelmektedir.

Yeşil Detoks Duyu

Malzemeleri: Yarım elma, yarım salatalık, çeyrek limon, bir tutam maydanoz, 1 adet kereviz sapı, 3 bardak kadar su

Hazırlanışı: Bütün malzemeler blenderdan geçilerek tüketime hazır hale gelmektedir.

Ananaslı Detoks Suyu

Malzemeler: 1 litre su, 2 tane çubuk tarçın, 2 dilim ananas

Hazırlanışı: Bütün malzemeler büyük bir kapta birleştirilir. Karıştırıldıktan sonra 4 ya da 5 saat boyunca buzdolabında bekletilir. Ardından tüketime hazır hale gelmektedir.

Detoks suyu için kullanılan ve detoks diyetlerinde yer alan bu besinlerin hiçbirinin tek başına ve direkt olarak kilo vermeye bir etkisi bulunmamaktadır. Sadece doğru kullanımda ödem söktürücü ve metabolizmayı hızlandıran yiyecek ve içecekler olduğunu söylemek mümkündür.



