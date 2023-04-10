Yağlı ciltler için maske tarifleri önerileri: Yağlı ciltler için doğal maske yapımı nasıldır?

Düzenli bir cilt bakımıyla birlikte cildin yağ dengesini korumak mümkündür. Öncelikle bunun yapısal bir sorun olup olmadığı bilinmelidir. Bunun için uzman dermatologlardan yardım alınabilir. Ciltteki aşırı yağlardan kurtulmak için diğer bir yöntem ise maske vb. Cilt bakım önerilerini dikkat almaktır.

Ciltteki aşırı yağlanmanın pek çok nedeni olabilir. Cildin yağlanmaya meyilli oluşu, beslenme şekli, stres, mevsimler faktörler bu nedenlerin arasında yer alır. Bazı kişilerin ciltlerindeki yağ oranı dönemsel olarak artar bazılarının ise sürekli yağlıdır. Yağlı cilt yapısı diğerlerine göre daha fazla sivilce ve akne üretir. Yağlı ciltlerde parlama da olabileceğinden estetik açıdan hoş olmayabilir. Bundan dolayı istenmeyen sivilcelerden kurtulmak için ciltteki yağ oranını dengelemek gerekir. Bunun için maske ve benzer cilt bakım uygulamaları oldukça faydalı olacaktır. Yağlı cilt yapısına sahip kişilerin ev ortamında basitçe hazırlayabileceği maske tarifleri bulunur.

Yağlı ciltler için doğal maske yapımı nasıl olmalıdır?

Cildin gereğinden fazla yağ üretmesi bir cilt problemi olarak bilinir. İstenmeyen cilt sorunları için uygulanabilecek birçok yöntem bulunur. Bunlardan biri de evde doğal bir şekilde hazırlanabilecek bitkisel maskelerle ciltte gereksiz depolanan yağın azaltılması mümkündür. Herhangi bir alerjik reaksiyon haricinde doğal tarifler kimyasal içermediği için cilde zarar vermez ve cildin temizlenmesine katkıda bulunur. Yapısal sorunların dışında cildin aşırı yağlı olması, aşırı makyaj yapan ve düzenli cilt temizliği yapmayan kişilerde daha fazla görülür. Yağlı ciltlerin sivilce ve akne oluşumunu arttırdığı bilinir, bundan dolayı ciltteki PH oranının da dengelenmesi şarttır. Özetle ciltte üretilen aşırı yağın, düzenli doğal maske uygulamalarıyla azaltılması mümkündür. Yağlı ciltler için önerilen doğal maske tarifleri içerisinde kırmızı elma ve kayısı oldukça faydalı ürünlerdir.

Yağlı ciltler için maske tarifleri

Yüzdeki yağ oranının dengelenmesi için çeşitli maskeler yapılabilir. Doğal içerikli maskeler kullanmak bitkisel ve doğal oldukları için genellikle cilde zarar vermez. Ancak doğal içerikli olsalar bile ciltte irritasyona ya da alerjiye sebep olabilir. Bu nedenle doğal içerikli olsa da tüm ürünler bilinçli şekilde kullanılmalıdır. Cilde zarar vermeden yağ problemini ortadan kaldırabilmek için düzenli bakım yapmak önemlidir. Özellikle de sıklıkla ten makyajı yapan kişiler daha yağlı cilde sahip olabilirler. Cildin yağlı olması, ürünlerin kusmasına, makyajın tutmamasına ve aşırı parlak görünüme neden olabilir. Cildinizdeki yağ oranını dengelemek için maske uygulayabilirsiniz. Hassas ciltler için de maske önerileri ve tarifler kullanırken mutlaka dikkat etmeleri gerekir.

Pirinç maskesi:

2 yemek kaşığı kepekli pirinç veya pirinç unu.

1 yemek kaşığı kil

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı keten tohumu yağı

Biraz su

Hazırlanışı:

Pirinç unu yoksa pirinci havadan döverek inceltmek mümkündür. Daha sonra içerisine kil ve diğer malzemeler eklenir. Kremsi bir yapı elde etmek için yeterli miktarda su eklenir ve cilde uygulanır. Tüm kil maskelerinde olduğu gibi kuruması beklenir ve yıkanır. Haftada bir kez yapılması önerilir.

Yaş maya maskesi

Yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı yeşil kil

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı lavanta yağı

Pekmez

Hazırlanışı:

Yaş mayanın çatalla ezilerek inceltilmesi gerekir. Daha sonra limon suyu, pekmez ve lavanta yağı eklenir. En son kremsi bir kıvam elde etmek için azar azar kil eklenerek karıştırılır. Elde edilen kremsi karışımı cilt üzerine uygulayıp yaklaşık 15 dakika kuruması beklenir. Haftada bir kez uygulanması yeterlidir.

Yağlı cilt nasıl temizlenir?

Cildin aşırı yağ üretimi, sebumun çok fazla üretilmesinden kaynaklanır. Bu yüzden yağlı cilt her zaman sağlıklı değildir. Cilt yağlanması genellikle ergenlikte başlar ve bu yüzden cilt sorunlarına sebep olur. Yağlı ciltlerin bakımı özel olarak yapılması gerekir. Bunun için düzenli bir yüz temizleyicisi kullanmak gerekebilir. Film sektöründe sıklıkla görülen yağ kurutma kağıtları da günlük hayatta kullanılabilir bir üründür. Gözeneklerin temiz kalması ve yağ ile dolmaması için düzenli tonik uygulamaları yapılabilir. Yağlı cilde sahip olanlar genelde nemlendirici kullanmaz, ancak bu yanlış bir düşüncedir. Zira cildin fazla yağdan arındırmak için sıklıkla yapılan işlemler sonrası ciltte aşırı kuruma da görülebilir. Bu yüzden yağsız nemlendirici ürünlerinden faydalanmak gerekir.

Yüzü yağdan arındırmak için maske nasıl uygulanır?

Cildinde aşırı yağlanma olan kişiler, ciltlerindeki aşırı sebum üretimini dengelemek ve gözenek tıkanması için düzenli cilt bakım uygulaması yapması gerekir. Özellikle içeriğinde kil bulunan maskeler aşırı yağlanmaya karşı oldukça önerilen ürünlerdir. Dışarıdan almak istemeyenler için ev ortamında hazırlayabilecekleri kil maskesi tarifleri de mevcuttur. Bunun için limon suyu ve kil maskesi tarifi oldukça yaygındır. Bu maskenin hazırlanışı, bir avuç kil, limon suyu ve su karıştırılarak uygulanır. Bu malzemelerle kremsi bir yapı elde edilir. Tercih edilirse karışımın içerisinde bir çay kaşığı kadar biberiye yağı da ilave edilebilir. Maskenin uygulaması 15-20 dakika arası yapılır ve kuruyunca yıkanır.

Yağlı ciltler için siyah nokta maskesi nasıl yapılır?

Yağlı ciltlere sahip kişiler için en sık önerilen maske tariflerinden biri karbonat maskesidir. Karbonatın pütürlü yapısı sayesinde gözeneklerin temizliği yapılabilir ve herhangi bir siyah nokta, akne oluşumuna karşı önlem alınır. Aynı zamanda cilt üzerinde biriken fazla yağı alarak yağ oranını dengeler. Maskenin yapılışı için yarım fincan yoğurt ve 1 tatlı kaşığı karbonat kullanılır. Bu iki malzeme karıştırıldıktan sonra koyu bir kıvam elde edilir. Özellikle siyah noktaların yoğunlukta olduğu T bölgesine uygulanarak, kuruması beklenir ve durulanır. Karbonat maskesi haftada 1-2 kez yapılabilir. Ancak karbonatın cilde zarar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Hassas ciltler için maske tarifleri

Hassas cilt maske tariflerini denemek için öncelikle hassas bir cildin nasıl olduğunu bilmek gerekir. Hassas ciltler kolayca kızarır, kurdeşen, batma ve yanma problemleri yaşarlar. Bununla birlikte cilt üzerinde pul pul dökülmeler de meydana gelebilir. Bu belirtiler hassas bir cilde sahip kişilerde sıklıkla ortaya çıkar. O yüzden her maske tarifi herkese faydalı olmayabilir. Maske tarifleri denenmeli ve cilt yapısına en uygun olanı seçilmelidir. Hassas ciltlere sahip ve doğal yöntemlere yönelmek isteyen kişiler için maske tarifleri şu şekildedir:

Yulaf ezmesi maskesi

Yulaf ezmesi, özellikle egzama gibi hassasiyete bağlı sorunlara faydalı bir ürün olarak cilt bakımında önemli bir rol oynar. 1/3 su bardağı önceden pişirilmiş yulaf ezmesi ve 2 yemek kaşığı yoğurt karıştırılır. Hassas ciltler için maske uygulaması nazik masaj hareketleriyle yapılmalıdır. Karışım kalın bir tabaka halinde cilde sürülür. Yaklaşık 10 dakika kadar bekletilerek ılık bir suyla durulanır. Hassas ciltli kişiler maske yaptıktan sonra nemlendirici ve serum rutinlerini mutlaka uygulamalıdırlar.

Muz maskesi

1/4 olgun muz

1/4 salatalık

1 yemek kaşığı bal

Tüm malzemeler blender kullanılarak karıştırılır ve homojen bir kıvam elde edilir. Pürüzsüz hale gelen karışım cilde ince bir tabakala halinde uygulanır. Yaklaşık 15 dakika bekletildikten sonra ılık su ile yıkanır. Ardından nemlendirici sürülebilir. Bal, cildi en iyi nemlendiren doğal ürünler arasında yer alır. Salatalığın ise şişkinliği önleyici, nemlendirici ve temizleyici özelliği bulunur. Muz ise içeriğinde yer alan vitamin ve minerallerle birlikte cilde parlaklık sağlayan ve cilt bakımında oldukça fazla tercih edilen ürünlerdendir.