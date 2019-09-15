"Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in egemenliğine alınması Yüzyılın Anlaşması'nda gündeme gelecek"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail sorununa "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planda işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakının" da gündeme geleceğini söyledi.

Netanyahu, sağ seçmenin sempatisini kazanmak için seçimlere iki gün kala kabine toplantısını işgal altındaki Filistin toprağında yaptı.

Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde kabinesini toplayan Netanyahu, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" vaadine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, tüm yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'in güvenliği ve mirasını güvenceye alınması için önemli" olduğunu iddia etti.

Salı günü yapılacak seçimlere yönelik öne çıkan vaatlerinden biri olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme konusuna da değinen Netanyahu, "Yerleşim birimlerinin İsrail'in egemenliğine alınması ABD yönetiminin hazırladığı barış planında gündeme gelecek." dedi.