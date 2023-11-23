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'Yakalanmadığın sürece her şey legal' diyen trafik magandaları yakalandı!

23.11.2023 22:18 | Son Güncelleme:
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Kadıköy ve Küçükçekmece'de çakarlı trafik magandaları trafikte makas atarak ilerlemiş ve o görüntüleri sosyal medya hesaplarından 'Yakalanmadığın sürece her şey legal' başlığı ile paylaşmıştı. Trafik magandaları Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve magandalara para cezası kesildi.

'Yakalanmadığın sürece her şey legal' diyen trafik magandaları yakalandı!

Kadıköy ve Küçükçekmece'de otomobillerinde çakar bulunan trafik magandaları D-100'de makas atarak ilerlemiş ve bu görüntüleri 'Yakalanmadığın sürece her şey legal' başlığı sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını tehlikeye düşüren araç sürücülerinin U.B., A.K., Ç.A., C.Ç., S.B., Ş.K., U.C.D. ve S.B. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından 8 sürücü yakalandı.

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Sürücülere yönelik Karayolları Trafik Kanunun; Cam filmi maddesi, drift yapmak, makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, usulsüz çakar kullanmak, yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak suçlarından toplam 67 bin 296 lira ceza yazıldı. Olayla ilgili yakalanan araç sürücüsü U.B.'nin ehliyetine 60 gün el konuldu.

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Sürücüye aynı zamanda "TCK Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekö maddesinden de adli işlem başlatıldı.

(DHA)

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trafik maganda
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