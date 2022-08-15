Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! Kahreden "randevu" detayı...

Antalya’da 64 yaşındaki Turgay Bağrıyanık, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Öğle saatlerinde Recep Peker Caddesi'nde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık'tan haber alamayan yakınları, evine geldi. Polise de haber verildi.

64 YAŞINDAKİ BAĞRIYANIK HAREKETSİZ BULUNDU

Çilingir ile eve giren polis ve yakınları, Bağrıyanık'ı hareketsiz buldu. Yapılan incelemede Bağrıyanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Bağrıyanık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.

DOKTORDAN RANDEVU ALMIŞ

Çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Bağrıyanık'ın bugün doktordan randevu aldığı da ortaya çıktı. (DHA)



