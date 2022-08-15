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  4. Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! Kahreden "randevu" detayı...

Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! Kahreden "randevu" detayı...

15.08.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

64 yaşındaki Turgay Bağrıyanık Antalya'daki evinde yalnız yaşıyordu. Ancak yakınları kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine polisle birlikte Bağrıyanık'ın evine giren yakınları, 64 yaşındaki adamı hareketsiz halde buldu. Çeşitli sağlık sorunları olduğu belirtilen Bağrıyanık'ın yapılan incelemede öldüğü belirlendi. Ortaya çıkan randevu detayı ise kahretti.

Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! Kahreden "randevu" detayı...

Antalya’da 64 yaşındaki Turgay Bağrıyanık, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Öğle saatlerinde Recep Peker Caddesi'nde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık'tan haber alamayan yakınları, evine geldi. Polise de haber verildi.

64 YAŞINDAKİ BAĞRIYANIK HAREKETSİZ BULUNDU

Çilingir ile eve giren polis ve yakınları, Bağrıyanık'ı hareketsiz buldu. Yapılan incelemede Bağrıyanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Bağrıyanık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.

olay yeri inceleme

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DOKTORDAN RANDEVU ALMIŞ

Çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Bağrıyanık'ın bugün doktordan randevu aldığı da ortaya çıktı. (DHA)


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