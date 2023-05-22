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Yakınlarını kaybeden depremzededen anlamlı hareket! "Helal olsun"

22.05.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyamanlı depremzede Mustafa Hicri Toprak, 6 Şubat depreminde birçok yakınını kaybetti. Toprak, 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açarak “Bu nohut depremde vefat eden ablam, yeğenlerim, amcam çocukları, eniştem ve Adıyamanlı hemşehrilerimin hayratıdır. İzin almadan yiyebilir ve götürebilirsiniz. Helal olsun” yazılı pankart astı. Pankartı gören vatandaşlar ise yol kenarında duruyor. Tarla sahibi Mustafa Hicri Toprak ise "Buradan nohut alanlar vefat edenlere bir Fatiha okusun yeter" dedi.

Yakınlarını kaybeden depremzededen anlamlı hareket! "Helal olsun"

6 Şubat depreminde ablasını, yeğenlerini, kuzenlerini, eniştesini ve birçok yakınını kaybeden Adıyamanlı Mustafa Hicri Toprak, Adıyaman- Samsat Karayolu üzerinde bulunan 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açtı. Mustafa Hicri Toprak, tarlasını açmanın yanı sıra karayolu üzerine de “Bu nohut depremde vefat eden ablam, yeğenlerim, amcam çocukları, eniştem ve Adıyamanlı hemşehrilerimin hayratıdır. İzin almadan yiyebilir ve götürebilirsiniz. Helal olsun” yazılı pankart açtı.

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Pankartı gören vatandaşlar ise yol kenarında durarak istedikleri kadar nohut yaparak götürüyor ya da bulunduğu yerde istedikleri kadar yiyebiliyor. Günde birçok vatandaşın uğradığı nohut tarlası için asılan pankartta dikkatlerden kaçmıyor.

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"BİZLER DE DEPREMZEDEYİZ, BU DAVRANIŞ HOŞUMUZA GİTTİ"

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Yapılan örnek davranış karşısında oldukça mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlardan Abdullah Erbay, “Yoldan geçtim yazıyı görünce nohut tarlasına girdim. Çoluk çocuğa biraz nohut götüreyim dedim. Allah sahibinden razı olsun. Depremde yakınlarını kaybetmiş, burayı da gelen geçene serbest etmiş gelip nohut yesinler diye. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bizler de depremzedeyiz, bu davranış hoşumuza gitti, böyle hayırsever insanları görünce insanın içi ferahlıyor. Böyle insanların olmasından dolayı mutlu oluyoruz. Ben de biraz nohut yaptım, çoluk çocuğa götüreceğim yesinler diye” dedi.

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"ONLARIN ACILARINI BİR NEBZEDE DİNDİRMEK İÇİN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUM"

Tarla sahibi Mustafa Hicri Toprak ise konuşmasında, “Amacımız depremde hayatını kaybeden Adıyamanlı hemşehrilerim, akrabalarım ve arkadaşlarım için ne yapabilirimi düşünerek onların acılarını bir nebzede dindirmek için böyle bir yola başvurdum.

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"VATANDAŞLAR GELİP ALIYOR VE BEN DE ONLARIN ALDIĞINI GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUM"

Özellikle herhangi bir beklenti ve reklam hedefiyle değil, sadece Allah için yaptım. Buradan nohut alanlar vefat edenlere bir Fatiha okusun yeter. Vatandaşlar gelip alıyor ve ben de onların aldığını görünce mutlu oluyorum, alanlar da mutlu oluyor. İnşallah bunun gibi daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım” diye konuştu.

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(İHA)

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