"Yakışıklı güvenlik” ve “Xorto” lakaplı fenomenlerin Esenyurt'taki buluşmasında ortalık karışmıştı! Üç gözaltı

Olay, Pazar günü saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve "Xorto" lakabıyla tanınan Burak Taşkıran'ın düzenlediği hayran buluşmasında kavga çıktı.

"TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ"

Bir kişinin fenomenlerle fotoğraf çektirmek için sırada beklediği esnada 3 kişinin sırasını aldığı ve tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Bıçaklı kavgada Y.B. bacağından yaralandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin D.G., D.Ç., Y.K. olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, şüpheliler aynı gün evlerinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)





