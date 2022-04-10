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Yaklaşık yarım asırdır yanıyor! Türkmenistan'daki "Cehennem kapısı" için flaş hamle

10.04.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkmenistan’da yaklaşık 50 yıldır yanan ve "Cehennem kapısı" olarak da bilinen Derveze gaz krateri için harekete geçildi. Derveze gaz krateri, doğal gaz kaybına ve çevre kirliğine neden olduğu için kapatılacak.

Yaklaşık yarım asırdır yanıyor! Türkmenistan'daki "Cehennem kapısı" için flaş hamle

Türkmenistan'da yaklaşık 50 yıldır yanan "Cehennem kapısı", yani Derveze gaz krateri kapatılacak. Derveze gaz kraterinin doğal gaz kaybına ve çevre kirliğine neden olduğu için kapatılacağı bildirildi.

Derveze gaz kraterinin kapatılması Başkent Aşkabat’ta düzenlenen “Türkmenistan’ın petrol ve doğal gazı” başlıklı uluslararası yatırım forumunda gündeme getirildi.

TÜRKMEN BİLİM İNSANLARI İNCELİYOR

Türkmenistan Doğal Gaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, forumda yaptığı konuşmada, jeolojik yapının Türkmen bilim insanları tarafından incelendiğini ifade etti.

AA-20220410-27522103-27522094-TURKMENISTANDA_50_YILDIR_YANAN_DERVEZE_GAZ_KRATERI_KAPATILACAK

Pirniyazov, Derveze gaz kraterinin yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ettiğini söyledi.

Derveze bölgesinde çok miktarda doğal gazın yandığını, bunun çevreye de zarar verdiğini ve bu nedenle kapatılacağını belirten Pirniyazov, "Türkmen bilim adamları, çukura eğimli kuyu açmayı önerdiler. Bu kuyudan gazın çıkarılması, atmosfere kontrolsüz gaz emisyonlarının azaltılması ve sızıntı akışlarının kontrolünün sağlanması öngörülüyor." dedi.

KRATERİN KAPATILMASI İÇİN YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR

Forumda, Derveze gaz kraterinin kapatılması için yurt dışından gelen tekliflerin de değerlendirildiği belirtildi. Buna göre Belarus ve Slovenya'dan bilim adamları projenin uygulamasına katılmak istediklerini Türkmen tarafında iletti.

AA-20220410-27522103-27522100-TURKMENISTANDA_50_YILDIR_YANAN_DERVEZE_GAZ_KRATERI_KAPATILACAK

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, atmosfere yayılan zararlı emisyonların azaltılmasında Türkmenistan ile iş birliği yapmaya ve Derveze bölgesinde bulunan kraterdeki doğal gaz sızıntısını durdurmaya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

DERVEZE GAZ KRATERİ (CEHENNEM KAPISI) NEDİR?

Türkmenistan'da "Cehennem kapısı" olarak da bilinen Derveze gaz krateri, başkent Aşkabat’a 270 kilometre uzaklıktaki Ahal vilayetinde ve Karakum Çölü'nün merkezinde yer alıyor.

Derveze gaz krateri, 1970’li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde yapılan kazı çalışmaları sırasında oluştu.

Toprak çökmesi sonucunda oluşan kraterden çıkan gaz, çevreye ve yaşam alanına zarar verdiği için yakıldı.

60 metre genişliğe ve 20 metre derinliğe sahip krater, içinden çıkan doğal gaz nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ediyor.

Derveze gaz kraterinin 5-7 kilometre yakınlarında biri su dolu olmak üzere 2 krater daha bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkmenistan
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