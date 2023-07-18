Yalan Dünya'nın yıldızı Nurseli İdiz'in kızını görenler çok şaşırdı! ''Güzellik genetik''

Kınalı Kar, Beyaz Yalanlar, Serseri Aşıklar, Yalan Dünya, İlişki Durumu Karışık gibi başarılı birçok yapımda rol alan Nurseli İdiz özel hayatıyla da merak ediliyor. Şimdilerde 62 yaşında olan güzel oyuncunun kızı Canan Elif İdiz ile birlikte paylaştığı fotoğrafları görenler çok şaşırıyor.

Cem İdiz ile evliliğinden olan kızı Elif güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Anne kızın sosyal medyadaki pozlarına ''Güzellik genetik'', ''Annesine benziyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz de sanatçı olmayı tercih etti. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı olarak da dikkat çeken Elif İdiz, annesi ile 'Dualar Kalıcıdır' adlı oyunda birlikte rol aldı.

Nurseli İdiz 6 Ekim 1960 yılında doğdu. Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel, annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.



