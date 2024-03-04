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  4. Yalancı bahara aldanmayın: Ani hava sıcaklığı değişimlerine dikkat! Bağışıklığı etkileyerek enfeksiyona zemin hazırlıyor

Yalancı bahara aldanmayın: Ani hava sıcaklığı değişimlerine dikkat! Bağışıklığı etkileyerek enfeksiyona zemin hazırlıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.03.2024 09:56
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Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, bahar mevsiminde meydana gelen ani hava sıcaklığı değişimlerine dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Yalancı bahara aldanmayın: Ani hava sıcaklığı değişimlerine dikkat! Bağışıklığı etkileyerek enfeksiyona zemin hazırlıyor

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi erken gelen bahar konusunda uyardı.

HASTALIKK

UZMAN İSİMDEN YALANCI BAHAR UYARISI

Dr. İsmet Çerçi “Sıcaklık değişimlerinin yaşandığı ilk bahar mevsimine yaklaştığımız gündüzleri sıcak akşamları soğuk olan şu günlerde evlerde kapı pencere, araçlarda karşılıklı açık pencere arasında cereyana maruz hızlı ısı değişimleri bağışıklığımızı etkileyebiliyor ve enfeksiyona zemin hazırlayabiliyor. Güneşe rağmen düşük hava sıcaklıkları yanıltabiliyor. Havaların ani değişimleri yetişkinler daha fazla çocukları etkiliyor. Hassas olan yapıları nedeniyle çocuklar hasta olmaya daha çok meyilli oluyor. Çocukluk çağının sık görülen hastalıklarından biri olan bademcik ve geniz eti hastalığıda havaların ani değişimiyle artış gösteriyor. Kreş ve okul çağındaki çocukların daha fazla mikroorganizmaya maruz kalıyor olması da bu hastalığı tetikliyor. Sıcaklığa uygun giyinmek, iyi beslenmek ve uykusuz kalmamak bağışıklığımızı ayakta tutar” dedi.
(İHA)

ChefGPT


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