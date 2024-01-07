HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunmuştu! Üniversiteli genç kızın ölüm nedeni belli oldu

Yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunmuştu! Üniversiteli genç kızın ölüm nedeni belli oldu

07.01.2024 17:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Urla ilçesinde, yalnız yaşadığı evde ölü bulunan üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin (25), ölüm nedeni ortaya çıktı. Bebeci'nin yapılan ilk otopsisinde kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Mimarlık okuyan Bebeci'nin küçükken hayalinin 'terzi' olmak olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunmuştu! Üniversiteli genç kızın ölüm nedeni belli oldu

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Zafer Caddesi 99 numaradaki binanın zemin katında meydana geldi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( İYTE) Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den haber alamayan, sınıf arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine Bebeci'nin yalnız yaşadığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökçe Bebeci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ön otopside, Bebeci'nin vücudunda herhangi bir darp, cebir ve delici alet yarası tespit edilmedi. Savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bebeci'nin cesedi otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm haberini alan sınıf arkadaşları, evinin önüne koştu. Bebeci'nin cansız bedeni tabut içinde cenaze aracına taşınırken arkadaşları gözyaşı döktü.

40a0c8aed4fab150e32d4c77f57b929a

ÇOK DEĞERLİ MESLEKTAŞ ADAYIMIZI KAYBETTİK

Bebeci'nin ani ölümü okul arkadaşı ve öğretmenlerini yasa boğdu. İYTE Mimarlık Fakültesi' nde görevli Prof. Dr. İpek Yalı Akpınar, öğrencisi Gökçe'yi kaybetmenin acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , "CP 401 Kentsel Tasarım Stüdyoları'nın çok değerli parçasını, meslektaş adayımız Gökçe'yi ani kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, sevenlerine, İYTE ailesine ve sınıf arkadaşlarına sabır dilerim. Her şeyin bittiği yerdeyiz'" diye yazdı.

3e010568993746def866db6178fd8bd3

İYTE Rektörü Prof Dr. Yusuf Baran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencimiz Gökçe Bebeci' nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili Gökçe' ye Allah' tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve tüm İYTE ailemize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

3bee7a4d2e304feb14ed2284f7178591

'KÜÇÜKKEN TERZİ OLMAK İSTİYORMUŞ'

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan öğretmen Özlem Ayan ve eczacı Gökhan Bebeci'nin iki çocuğundan biri olan ve 2017 yılında Nazilli Fen Lisesi'den mezun olduktan sonra girdiği üniversite sınavında İYTE'yi kazanan Gökçe Bebeci'nin küçükken hayalinin 'terzi' olmak olduğu ortaya çıktı.

c1d768a918dd9dc7dd45f3c13bfce805

Mimarlık okuyan öğrencilerin üye olarak bulunduğu, 'İllustrators Platform'a yazdığı hikayesinde küçükken terzi olmak isteğini belirten Bebeci'nin buradaki paylaşımında, "Ben Gökçe, küçük yaşta başlayan ardından araştırma, deneyimlerin gözlemleme merakıyla birlikte hayatımı görselleştirmeye başladım. Renk şemaları oluşturmayı çok severim ve asla en sevdiğim renk seçmem. Gün içinde çok sık bitki çayı ve kahve tüketirim. İyi iletişime çok önem veririm ve hayatımdaki her bir şey benim için çok kıymetlidir. Öğrenciyim. 4 yaşındaki Gökçe terzi olmak isterdi" ifadeleriyle paylaşmış, kendi çizdiği desenlere de yer vermişti.

Gökçe Bebeci'nin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, ilk tespitlere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeci'nın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bebeci'nin cenazesi toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Aydın'ın Karacasu ilçesine götürüldü.

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netanyahu "sızıntı"dan muzdaripNetanyahu "sızıntı"dan muzdarip
Atatürk'e hakaret etti! Kendisini böyle savundu: 'İlaçların etkisindeydim'Atatürk'e hakaret etti! Kendisini böyle savundu: 'İlaçların etkisindeydim'
Murat Kurum'dan adaylığı sonrası ilk açıklama!Murat Kurum'dan adaylığı sonrası ilk açıklama!
Anahtar Kelimeler:
İzmir öğrenci
En Çok Okunan Haberler
Hatay hakkında dikkat çeken açıklama!

Hatay hakkında dikkat çeken açıklama!

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

Icardi antrenmana gelmedi, Okan Buruk tesislerde onu aradı!

Icardi antrenmana gelmedi, Okan Buruk tesislerde onu aradı!

Murat Kurum'dan adaylığı sonrası ilk açıklama!

Murat Kurum'dan adaylığı sonrası ilk açıklama!

Erdoğan 26 ismin elini bir bir havaya kaldırdı!

Erdoğan 26 ismin elini bir bir havaya kaldırdı!

THY uçağına lazer ışıklı taciz! Sosyal medyadan paylaştı

THY uçağına lazer ışıklı taciz! Sosyal medyadan paylaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.