HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalova’da denizde erkek cesedi bulundu

Yalova’da denizde erkek cesedi bulundu

15.07.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’nın Topçular Feribot iskelesi açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 30 Haziran 2021 tarihinde Eskihisar’dan kalkan Sultanahmet feribotundan atlayan ve bir daha bulunamayan Serkan Gönültaş’a ait olduğu düşünülüyor.

Yalova’da denizde erkek cesedi bulundu

Yalova’nın Topçular Feribot iskelesi açıklarında bir erkek cesedinin su üzerinde yüzdüğünü gören iskele memurları durumu Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi’ne bildirdi. Bunun üzerine kısa süre içerisinde belirtilen noktaya gelen ekipler cesedi denizden çıkardılar.

İzmir’de denizde erkek cesedi bulunduİzmir’de denizde erkek cesedi bulundu

15 GÜN ÖNCE DENİZE ATLADI

Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken şahsın 30 Haziran 2021 tarihinde Eskihisar’dan kalkan Sultanahmet feribotundan atlayan ve bir daha bulunamayan Serkan Gönültaş’a ait olduğu düşünülüyor. Şahsın cesedi otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Dehşete düşüren olay! Denizde kadın cesedi bulunduDehşete düşüren olay! Denizde kadın cesedi bulundu

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Melih Bulu görevden alındı!Melih Bulu görevden alındı!
PARTNERKarnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar! Karnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi!

Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi!

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

İbo genç aşkına kavuştu! "Gönlümün efendisi"

İbo genç aşkına kavuştu! "Gönlümün efendisi"

Rize'de sel kabusu! Acı haberler peş peşe geldi

Rize'de sel kabusu! Acı haberler peş peşe geldi

Afrin'deki PKK vahşetinde yeni gelişme! Sayı artıyor

Afrin'deki PKK vahşetinde yeni gelişme! Sayı artıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.