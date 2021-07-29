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Yalova’da 'ıslak mendiller çöpe' kampanyası! Hepsi kanalizasyondan çıktı

29.07.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Islak mendiller büyük bir çevre felaketi yaşatıyor! Yalova’da atık su arıtma tesisinin en büyük sıkıntısı ıslak mendiller olurken, ekipler her gün pompalara dolanan ıslak mendilleri temizliyor.

Yalova’da 'ıslak mendiller çöpe' kampanyası! Hepsi kanalizasyondan çıktı

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ) Başkanı Uğur Daban, “ıslak mendiller çöpe” kampanyası başlattıklarını söyledi.
Yalova’da atık su arıtma tesisinin en büyük sıkıntısı ıslak mendiller oldu.

Atık suların arıtıldığı tesislerde ekipler her gün pompalara dolanan ıslak mendilleri temizliyor. Daban, ıslak mendillerin artıma tesislerindeki pompalara büyük zarar verdiğini anlattı. Islak mendillerin kolay kolay parçalanmadığını dile getiren Daba, vatandaşları bu konuda hassasiyete davet etti. Islak mendillerin atık su hatları yerine çöpe atılması gerektiğini belirten Daban, ekiplerin arıza yaşanmaması için gece gündüz çalıştığını söyledi.

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Daban, şöyle konuştu: “Bütün ekiplerimiz bu malzemenin bozulması ve arıza yapması sebebi ile çok sık periyotlar ile temizliklerini yapmaktalar. İçlerinde sıkışmış ya da kemikleşmiş malzeme kalıntılarını çıkartmaktalar. Eğer halkımız bu ıslak mendilleri atık su hatlarına atmaz da çöp kovaları ya da özel depolama alanlarına atarlarsa ıslak mendiller atık su hatlarımızı tıkamayacak ve sadece tesisimiz değil binalarımız atık su hatlarımızın her noktası rahat edecek” diye konuştu.

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MASKELER DE ÇÖPE ATILMIYOR!

Pandemi sebebiyle kullanılan maskelerin çöp yerine atık su hatlarına atıldığını ifade eden Daban, şöyle konuştu: “İşin şu anlık bizi rahatsız eden boyutu ıslak mendiller, fakat pandemi sebebiyle maskeler ve farklı materyaller de aynı şekilde çöp yerine atık su hatlarımıza atılmaktadır. Bunlarda ıslak mendiller gibi yapısı nedeni ile çözülmeyen ve ıslak mendiller gibi hatlarımızın tıkanmasına, ekipmanların arıza yapmasına neden olmakta. Şunu belirtmek isterim, sıvı olmayan hiçbir atığımızı atık su hatlarımıza atmamamız gerekiyor. Daha temiz bir çevre daha yaşanabilir Yalova için bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir”.

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(İHA)

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Yalova
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