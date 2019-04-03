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Yalova’da oylar tekrar sayılmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı’nın AK Partili Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak’ın 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri sonuçlarına itirazı kabul edildi.

Yalova’da oylar tekrar sayılmaya başlandı

Cumhur İttifakı’nın AK Partili Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak’ın 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri sonuçlarına itirazı kabul edildi. Oylar tekrar sayılmaya başlandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Vefa Salman’ın kazandığı şehirdeki seçim sonuçlarına Cumhur İttifakı’nın AK Partili Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, Merkez İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, itirazı kabul etti. Bunun üzerine Yalova Belediye Başkanlığı seçiminde tutanaklarda çelişki olması sebebiyle 5 sandığın tamamının yeniden sayılmasına, belediye meclis üyeliğinde de sonuç tutanağında çelişki olması sebebiyle 2 sandığın tamamının yeniden sayılmasına ve 73 sandıktaki sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verildi.
Diğer partilere hatalı olarak yazıldığı belirlenen 2 sandıktaki AK Parti oylarının düzeltilerek AK Parti’ye yazılması kararlaştırıldı. 5 sandıkta sayım bitti ve geçersiz oyların sayımı ise sürüyor.
İtiraz eden partililer adliye önünde toplandı. Polis çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı.

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