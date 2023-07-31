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  4. Yamaç paraşütçülerinin gökyüzünde korku dolu anları! Ölümle burun buruna geldiler

Yamaç paraşütçülerinin gökyüzünde korku dolu anları! Ölümle burun buruna geldiler

31.07.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali"ne paraşütçü kazaları damga vurdu. Bir paraşütçü ile birlikte uçan yolcunun bacak kolonları bağlanmayınca havada kolları ile asılı kaldı. Paraşütün iplerine tutunarak hayatta kalan yolcu korku dolu anlar yaşadı.

Bafra ilçesinde yapılan 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'ne bu yıl paraşüt etkinliklerinde yürekleri ağıza getiren birçok olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir paraşütçü yolcusuyla birlikte uçarken yolcunun ayak kolonların bağlı olmaması sebebiyle yolcu kolları ile paraşütü tutarak yaklaşık 60 metre yükseklikten yere çakılmaktan son anda kurtuldu. Havada dakikalarca inmek için yer arayan paraşüt pilotu ise panik yaşadı. Yere hızlı bir şekilde iniş yapan paraşüt pilotu ile yolcusunu yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. O sırada olay yerinde bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ise yere iniş yapan paraşüt pilotu ve yolcuya gerekli müdahaleyi yaptı. Yolcu, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNİŞ YAPAMAYAN GENÇ KIZ İÇİN IŞIKLARI GÖKYÜZÜNE YÖNLENDİRDİLER

Akabinde festivalin başka bir gününde yaşanan olayda ise hava kararmadan önce bütün paraşütçüler inmesine rağmen bir yamaç paraşütçüsü iniş yapamadı. Akşam karanlığında paraşütüyle havada kalan sporcu büyük paniğe neden oldu. Ekin Uzunlar konseri için kurulan sahnenin ışıkları gökyüzüne yönlendirilerek genç kıza yol gösterilmeye çalışıldı. Kızın düşme ihtimaline karşı AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye geldi. Sahneden yapılan anonslarla yönlendirilmeye çalışılan paraşütçü için korku dolu bekleyiş başladı. Yaklaşık 2 saat devam eden bekleyiş sonrası yamaç paraşütçüsü kız sağ salim yere inebildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı genç kızın uzun süre havada kaldığı için çok fazla üşüdüğü ve korktuğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun yamaç paraşütü

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