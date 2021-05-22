Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü

Yangın bugün saat 15.30 sularında ilçeye bağlı Altınkale Mahallesi 4248 sokak üzerinde bulunan çalılık alanda başladı. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda geniş bir alana yayıldı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki iş yeri sahiplerinin kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangının çalılık alanın çevresinde bulunan hububat ekili araziye sıçramaması için vatandaşlar da yoğun bir çaba sarf etti.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ve arazözlerle müdahale edilen yangın uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.



Öte yandan yanan çalılık alandan kaçmaya çalışan bir yılanın o sırada yoldan geçmekte olan aracın altında kalarak öldüğü belirlendi. (DHA)



