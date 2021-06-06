Yangın evi küle çevirdi! Gözyaşları içerisinde izledi

Olay, Hanönü ilçesine bağlı Kavak köyünde Mustafa Özkum’a ait ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkum'un ısınmak için yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı tahmin edilen yangın, bir anda büyüdü. Alevleri fark eden Özkum, panikle dışarıya çıktı. İhbarla olay yerine Hanönü Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Hanönü Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev ve içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Evi yanan Mustafa Özkum ise,itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının çimenlerin üzerine oturarak gözyaşları içerisinde izledi. Özkum’u, köylüler ve Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar teselli etmeye çalıştı. Yangından sadece geriye evin enkazı kalırken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

