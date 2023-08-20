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Yangın söndürülemiyor! Dumanlar Edirne'den görünüyor: İpsala'dan çıkışlar durduruldu

20.08.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde dün akşam başlayan yangın büyüyerek devam etti. Havadan ve karadan müdahale yapılırken alevler bir türlü kontrol altına alınmadı. Dumanları Edirne'den görünen yangın için Yunanistan tarafındaki tüm yollar trafiğe kapatıldı. Edirne Valiliği de İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışları ikinci bir emre kadar yasakladı.

Yangın söndürülemiyor! Dumanlar Edirne'den görünüyor: İpsala'dan çıkışlar durduruldu

Yunanistan'daki orman yangını nedeniyle Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yollar, trafiğe kapatıldı; sınır kapısından çıkışlar da durduruldu.

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İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YASAK

Yunanistan'ın Dedeağaç kenti Melia bölgesindeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Enez ilçesinde de görülebilen yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yollar, trafiğe kapatıldı.

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Edirne Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi alınmıştır. Bu nedenle İpsala Sınır Kapımızdan çıkışlar, ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir" denildi.

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BÖLGEDEN TAHLİYELER BAŞLADI

Yunanistan’ın Dedeağaç’a bağlı Doriskos, Manastiraki ,Maistros ve Amfitriti köyleri tahliye edildi. Dedeağaç Belediyesi’nin çağırdığı otobüslerle Feres (Ferecik) şehrine tahliyeler başladı.

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Dedeağaç’ta dün başlayan yangın sebebiyle binlerce dönüm kara çam ormanı kül olurken, 12 ev ve 2 kilise hasar görürken bir çok köy önlem amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos’a kadar ulaşırken bölgede acil durum ilan edildi.

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(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne İpsala Yunanistan sınır kapısı

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