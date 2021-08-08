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Yangınlara müdahale eden İspanyol pilota, Sabiha Gökçen’li övgü

08.08.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki orman yangınlarına müdahale etmek için gelen yangın söndürme uçağının kadın pilotunu "Sabiha Gökçen’in fotoğrafı ve mesajıyla" övdü.

Yangınlara müdahale eden İspanyol pilota, Sabiha Gökçen’li övgü

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği, “İspanya Türkiye’yle” hashtagli mesajında dünyanın ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen’in fotoğrafını paylaşarak “Milyonların önünü açan, dünyanın ilk kadın pilotlarından birine saygıyla!!! Tanıtılmaya ihtiyacı yok, O dünyaca ünlü” ifadelerini kullandı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"

İspanya Büyükelçiliği, ilk mesajında ise Türkiye’deki yangınlara müdahale etmek için gelen yangın söndürme uçağının kadın pilotunun fotoğrafını paylaşarak “Cesur kadın pilot itfaiyecilerimize, mürettebatımıza ve personelimize saygıyla! Seninle gurur duyuyoruz!” ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca Avrupa Birliği, İspanya ve Türkiye bayrakları yer aldı.

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Kaynak: DHA

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