Yangınlara müdahale eden İspanyol pilota, Sabiha Gökçen’li övgü

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği, “İspanya Türkiye’yle” hashtagli mesajında dünyanın ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen’in fotoğrafını paylaşarak “Milyonların önünü açan, dünyanın ilk kadın pilotlarından birine saygıyla!!! Tanıtılmaya ihtiyacı yok, O dünyaca ünlü” ifadelerini kullandı.

İspanya Büyükelçiliği, ilk mesajında ise Türkiye’deki yangınlara müdahale etmek için gelen yangın söndürme uçağının kadın pilotunun fotoğrafını paylaşarak “Cesur kadın pilot itfaiyecilerimize, mürettebatımıza ve personelimize saygıyla! Seninle gurur duyuyoruz!” ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca Avrupa Birliği, İspanya ve Türkiye bayrakları yer aldı.

In hommage to our brave female pilot firefighters, crew and personnel! We are very proud of you! ???????????????????????????????? #SpainwithTurkey pic.twitter.com/y3pPOg9guY

Homage to one of the first women pilot in the world, paving the way of millions to come????????????!!!! She needs no introduction, she is world famous.#SpainwithTurkey ???????????????????????????????? pic.twitter.com/jmIEA5BQ8Z