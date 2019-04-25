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"Yanık Ülke" bisikletçileri ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:47 | Son Güncelleme

Manisa Bisiklet Festivali, Kula ve Salihli ilçeleri arasında yer alan ve UNESCO tarafından Global Jeopark Alanı olarak tescillenen bölgede yarın başlayacak

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ve Salihli ilçeleri arasında yer alan ve UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'na dahil edilen Kula Volkanik Jeoparkı, bu yıl 4. kez düzenlenecek Manisa Bisiklet Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı bölgede yapılacak festival, yaklaşık 300 bisikletçinin katılımıyla yarından itibaren üç gün sürecek.

Adala Kanyonu'nda başlayacak festivalde bisikletçiler, 10 bin yıl öncesine kadar gerçekleştiği saptanan volkanik patlamalar sonucu akan lavların oluşturduğu sahada, volkan konileri ve lav kalıntıları arasında sürüş deneyimi yaşayacak.

Festival öncesinde Manisa Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Fatih Öztürk ve profesyonel bisikletçilerden oluşturulan bir ekip, parkurda inceleme yaptı.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kula UNESCO Global Jeoparkı'nın doğa sporları bakımından önemli güzergahları barındırdığını söyledi.

Jeoparkın bu potansiyelini, spor turizmi için değerlendirmeyi planladıklarını aktaran Öztürk, "Jeopark alanı bisiklet sporuna uygun bir yapıya sahip. Bisiklete bindiğimiz zaman özgürce pedal çevirebileceğimiz, doğasını hissedebileceğimiz bir alan." dedi.

Öztürk, festivalle hem bisikleti sevdirmek hem de jeoparkın tanıtımını yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

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bisiklet festivali drone JEPOPARK Kula Manisa Bisiklet Spor Kulübü Salihli UNESCO

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