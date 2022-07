Yanında kitaplarını taşımaya zorlananlar için kullanışlı ve pratik e-okuyucu modelleri

Çok kitap okuyanların karşılaştığı problemler arasında yanında fazla kitap taşıyamamak ve istediği kitabı her zaman bulamamak yer alıyor. Bu tip sorunları kökten çözen e-okuyucular, ihtiyaç duyduğunuz bütün kitapları hem yanınızda taşımanızı hem onlara istediğiniz zaman ulaşmanızı sağlıyor. Kitap okurken not almak, alıntıları işaretlemek, kopyalamak ve kolayca kategorize etmek gibi birçok pratik çözüm sunan bu ürünler gelişen e-mürekkep teknolojisi ile gözlerinizi yormuyor. Geceleri ışık ihtiyacı duymadan okumak da cihazların diğer bir diğer artısı oluyor. Birçok avantajı bünyesinde barındıran pratik e-kitap okuyucu almak istiyorsanız gelin, sizin için seçtiğimiz modellere birlikte bakalım.

1. Çok yönlü bir e-okuyucu: Onyx Boox Poke 3 Android 6" E-Kitap Okuyucu

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Onyx Boox markasına ait olan Poke 3 Android 6" E-Kitap Okuyucu, pratik ve taşıması kolay e-okuyucular arasında yer alıyor. Sadece 6" olan boyutu ile her an yanınızda taşıyabileceğiniz ürün, âdeta ayaklı bir kütüphane. 32 GB hafızası ile binlerce kitabı bünyesinde saklayabilen cihaz, tabanlı işletim sistemi ile her türlü e-kitap formatını rahatlıkla açıyor. Wi-Fi bağlantısı sayesinde internete girme, Bluetooth bağlantısı ile klavye ya da kulaklık gibi aksesuarlara bağlanma imkânı sunuyor. Işık, ses ve diğer ayarları cihazın ekranı üzerinden hızla yapabilir; her an her yerde kitap okumanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Amazon Prime Alışveriş Festivali başlıyor! Müthiş fırsatları önceden yakalamak için görsele tıklayınız.

2. Taşıması kolay kullanması pratik: Kobo Nia E-Kitap Okuyucu

8 GB'lık depolama alanı ile 6000'e yakın kitabı hafızasında saklama imkânı veren Kobo Nia E-Kitap Okuyucu, size başka diyarların kapılarını aralar. Ürünün 6 inç boyutundaki ekranı, parlama yapmayan malzeme ile kaplanarak üretilir. Böylelikle güneş altında dahi rahatlıkla okuma yapabilirsiniz. Cihazın ayarlanabilir ışığı sayesinde gece ışık olmayan ortamlarda da rahat şekilde okumanıza ve çalışmanıza devam edebilirsiniz. Haftalarca süren pil ömrü sizi yarı yolda bırakmaz. Hiçbir şekilde reklam içermeyen ürün ile Kobo mağazasına internet üzerinden ulaşabilir, istediğiniz kitaba erişebilirsiniz.

3. Kütüphaneyi yanınızda taşımanın yolu: Kindle 10. Nesil 6" Wi-Fi 8 GB E-Kitap Okuyucu

8 GB hafızası ile binlerce kitabı yanınızda taşımanızı sağlayan Kindle 10. Nesil 6" Wi-Fi 8 GB E-Kitap Okuyucu, küçük boyutu ile her an çantanızda taşımaya uygun. Ürünün yansıma yapmayan ekranı ile hemen her türlü ortamda rahatlıkla okumalara devam edebilir, istediğiniz an kitaplara erişmenin keyfini çıkarabilirsiniz. E-okuyucunun şarjı, haftalarca sürer ve böylelikle birkaç saatte biten şarj problemi yaşamamanızı sağlar. Aynı zamanda Bluetooth üzerinden kulaklığa bağlanan cihaz ile isterseniz sesli kitap dinleme avantajı yakalayabilirsiniz. Kitap kurtlarının her ihtiyacı düşünülerek hazırlanan bu modele göz atmaya ne dersiniz?

4. Dört çekirdekli işlemcisi ile çok güçlü: Onyx Boox Poke 4 Android E-Kitap Okuyucu

6" carta ekranı ile çok şık görünüme sahip Onyx Boox Poke 4 Android E Kitap Okuyucu, hızlı ve stabil çalışan işletim sistemi ile kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Sarı ve mavi ön ışık desteği bulunan ürün, 2 GB RAM ve 16 GB hafızaya sahip. E-okuyucunun 1500 mAh bataryası, 2 haftaya kadar bekleme süresi vadediyor. Android 11 yüklü olarak gelen cihaz, dokunmatik ekranı ile rahatlıkla kullanılabiliyor. Hem doküman ve resim formatı hem ses tiplerini destekleyebilen bu ürüne, Google Play Store ve App Store üzerinden farklı uygulamalar yüklemek mümkün oluyor.

5. Özgün tasarımıyla çok kullanışlı: Kobo Terazi 2 E-Kitap Okuyucu

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kobo Terazi 2 E-Kitap Okuyucu, kendine has tasarımıyla hem şık hem kullanışlı bir ürün. 7" carta ekranı parlama yapmayan özelliğiyle cihaz, güneş altında bile gözleri yormadan okuma olanağı tanır. Su geçirmez teknolojiyle üretilen ürün sayesinde okuyacağınız kitapları istediğiniz her yere götürebilir, havuz çevresinde dahi güvenle okuyabilirsiniz. Ergonomik dizaynı ile ister dikey ister yatay olarak okuma şansı veren ürün; 32 GB geniş hafızasında 24.000 e-kitap, 150 sesli kitap saklama imkânı sağlar. Kablosuz teknoloji desteği ile ürünü Bluetooth kulaklıklara bağlayabilir, e-kitaplarınızı rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

6. Renkli ekrana sahip: Pocketbook Inkpad Color 7.8" E-Kitap Okuyucu

Pocketbook Inkpad Color 7.8" E-Kitap Okuyucu, renkli ekranı ile emsallerinden ayrılan çok farklı bir ürün. E-mürekkep Kaleido Plus renkli ekran teknolojisine sahip cihaz, mavi ışık yaymadığı için göz sağlığını korur. Özellikle görsele dayalı içerikleri okurken veya incelerken diğer ürünlere göre fark yaratır. 2900 mAh pili sayesinde Bir aya kadar bekleme süresi vadeden cihaz, JPEG ve PNG gibi görselleri destekler. Ön ışık teknolojisiyle geceleri de okumayı sağlayan ürünün ekranının çok sensörlü dokunmatik teknolojisi bulunur. İki çekirdekli işlemcisi ile her işin üstesinden gelebilen e-okuyucu, 1 GB RAM ve 16 GB hafızaya sahip.

\Ürünü İncele

7. Uygun fiyatlı bir seçenek: Kafuty TFT LCD Ekranlı E-Kitap Okuyucu

Kafuty TFT LCD Ekranlı E-Kitap Okuyucu; 7 inç ekranı, elektronik TFT LCD teknolojisi ve birkaç hafta bekleme imkânı veren batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Su geçirmez özellikli ürün, kullanıcılara tatilde de rahatça kullanım kolaylığı sağlıyor. 512 MB RAM desteği olan cihazın, 16 GB'a kadar da hafıza desteği bulunuyor. Video, müzik ve fotoğraf gibi formatları desteklemesi ve TFT ekran kullanmasıyla ürün, diğer e-kitap okuyuculardan ayrılıyor. Tamamen şarj olduktan sonra 20 saat aralıksız okuma deneyimi vadediyor. 10 saat boyunca müzik, altı saat boyunca kitap okuma olanağı sunan bu cihazı incelemenizi öneririz.

8. Hem okumak hem yazmak için: Remarkable 2 Digital Paper Tablet 10.3" E-Kitap Okuyucu

"Benim sadece bir okuyucuya değil aynı zamanda not tutarak defter gibi kullanabileceğim bir ürüne ihtiyacım var." diyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre! 0.19 inç kalınlığı ile dünyanın en ince tableti olmaya aday olan Remarkable 2 Digital Paper Tablet 10.3" E-Kitap Okuyucu, geliştirilmiş dokunmatik performansı ve kalem kullanımı ile dikkat çekiyor. 16 GB hafızası ile binlerce kitabı yanınızda taşıma imkânı veren ürün, 10.3 inçlik geniş ekranı ile rahat kullanım sağlıyor. Eski modeline göre üç kat daha fazla batarya kapasitesi sunan cihaz, haftalarca şarj etmeden kullanmayı vadediyor.

9. E-okuyucudan çok daha fazlası: BOOX Note Air 2 10.3" E-Kitap Tablet

BOOX Note Air 2 10.3" E-Kitap Tablet, 4 GB RAM ve 64 GB hafıza desteği sayesinde hem daha iyi çalışmanızı hem birçok kitabı tek seferde yanınızda taşımanızı sağlar. Ürün, bir e-okuyucudan çok daha fazlasını kullanıcıya sunar. Cihazın sahip olduğu özelliklerle kitap okuyabilir, not alabilir ve hatta çizim yapabilirsiniz. 10.3 inçlik geniş ekranı ikiye bölünerek aynı anda iki uygulamayı açabilir. Sekiz çekirdekli işlemcisi olan e-okuyucu, birden fazla görevin üstesinden rahatlıkla gelir. Bu sayede daha rahat ve esnek bir kullanım alanı sunar. Ürünün esnek Android 11 işlemcisi ile Google Play Store üzerinden uygulamalar yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

10. Küçük ama işlevsel: Pocketbook Touch Lux 5 E-Kitap Okuyucu

Pocketbook Touch Lux 5 E-Kitap Okuyucu, çift çekirdekli işlemcisi ve 512 MB RAM desteği ile hızlı kullanım sunmasıyla dikkat çeker. Ürünün 6 inç ekranı, e-mürekkep teknolojisine sahip ve carta HD olarak tasarlanarak üretilir. Dokunmatik ekranı ve yaprak tuşları sayesinde saatlerce yorulmadan ergonomik bir okuma deneyimi sunar. Hem sol hem sağ elini kullananlar için konforlu bir kullanım düşünülerek tuş yerleşimi planlanan ürün, 19 farklı kitap ve dört farklı resim formatını rahatlıkla destekler. Günün farklı saatlerinde rahat okuma yapabilmek için cihaz; ışık rengi ve parlaklığını otomatik olarak ayarlar.