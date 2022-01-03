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Yanlışlıkla girdiği tramvay yolundan çıkmayı başaramadı!

03.01.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna girerek raylarda mahsur kalan sürücü güvenlik kameralarına takıldı. İstasyonda tramvay gelmesini beklerken otomobille karşılaşan yolcuların yaşadığı şaşkınlık ise görenleri gülümsetti.

Topkapı Tramvay durağında geçtiğimiz perşembe günü yaşanan ilginç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Durumu fark etmeyen sürücü bir süre tramvay yolunda ilerledi. Topkapı'da alt geçitteki tramvay istasyonuna kadar ilerleyen sürücü burada mahsur kaldı. Durakta bekleyen yolcular, sürücüye yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı. Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

DHA

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