Yanlışlıkla yapılan paylaşım ortaya çıkardı: Threads yakında X'in (Twitter'ın) en can alıcı özelliklerinden birinin bir benzerini alabilir!

Meta'nın en yeni sosyal medya uygulaması Threads yakında yeni bir özellik kazanabilir. Üstelik bu özellik X kullanıcılarına biraz tanıdık gelebilir.

İŞTE O ÖZELLİK!

İddiaya göre Threads, yakında Trending Topics özelliği için destek alacak.

Yeni "Trending Topics" özelliğini uygulama geliştiricisi William Max fark etti. William Max, Threads'te konuyla ilgili aşağıdaki paylaşımı yaptı:

YANLIŞLIKLA PAYLAŞILMIŞ!

Max bu paylaşımının ardından Meta'da çalışan birçok mühendis ve çalışanı takip ettiğini ve içlerinden birinin yanlışlıkla özel olması gereken bir ekran görüntüsü paylaştığını söyledi.

Ekran görüntüsünü kimin paylaştığını ise açıklamadı.

Ekran görüntüsünde ise trend konularının arama çubuğunun altında sayısal bir sıraya koyulduğu, aynı zamanda her bir konudaki gönderi sayısının da gösterildiği görüldü.

KULLANICILAR İSTİYORDU

Threads'in çıkışından bu yana kullanıcılar, bir Trending Topics özelliği için talepte bulunuyorlardı. Ancak Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin bazı açıklamaları, birçok kullanıcının Threads'in Twitter'da son dakika haberleri ve siyaset için yaygın bir şekilde kullanılan trend topics özelliğini asla getirmeyebileceği sonucuna varmasına neden olmuştu.

Meta, bu özelliğin geleceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak iddialar doğruysa trend topics özelliği yakında Threads'e eklenecek ve kullanıcılar istedikleri özelliğe kavuşmuş olacaklar.



