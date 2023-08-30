Yapay zeka fenomeni Milla Sofia’nın her karesi ayrı bir olay! Yatak odası fotoğrafı gündem yarattı

Yapay zeka tarafından yaratılan Milla Sofia gerçek olmamasına rağmen sosyal medyada 60 binden fazla takipçiye sahip. Sosyal medyada kendisini “yapay güzellik” olarak tanımlamasına rağmen hayranları onun gerçekliğini sorgulamayı daha ilk aşamada bıraktı. Sofia’nın son paylaşımı yine sosyal medyada popüler olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Krem rengi bir kazak ve şort tercih eden Sofia doğal haliyle sevenlerinden tam not almayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Vay canına, muhteşemsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Beyaz senin rengin gerçekten harikasın” yorumunu yaptı.