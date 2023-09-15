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Yapay zeka sohbet robotları, yaratıcı düşünme deneyinde insanları geride bıraktı!

15.09.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz medyasında yer alan bir habere göre, yapay zeka sohbet robotları, gündelik nesneler için alternatif kullanımlar tasarlamaları istendiğinde insanları geride bıraktı. Üç sohbet robotunun yaratıcı düşünme testlerinde 256 insandan daha iyi performans gösterdiği görüldü.

Yapay zeka sohbet robotları, yaratıcı düşünme deneyinde insanları geride bıraktı!

Yapay zekanın strateji oyunlarında, web sitesi tasarımında ve veri işlemede insanlardan daha iyi performans gösterdiği artık bir sır değil. Ancak artık bu listeye yaratıcı düşünme de eklenebilir.

Dailymail'in haberine göre, yapay zeka sohbet robotları, gündelik nesneler için alternatif kullanımlar tasarlamaları istendiğinde insanları geride bıraktı.

Araştırmacılar, yapay zekanın, birçok olası çözümü keşfederek yaratıcı fikirler üretmek için kullanılan bir düşünce süreci veya yöntemi olan ıraksak düşünme olarak bilinen bir beceri kullandığını söyledi.

ÇALIŞMADA 256 GÖNÜLLÜ VE ÜÇ YAPAY ZEKA SOHBET ROBOTU YER ALDI

Norveç'teki Stavanger Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada 256 gönüllü insan ve üç yapay zeka sohbet robotu (ChatGPT3, ChatGPT4 ve Copy.Ai) yer aldı ve bu robotlardan bir ip, kutu, kalem ve mum için birden fazla kullanım alanı sunmaları istendi.

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İNSANLARDAN DAHA İYİ PERFORMANS

"Alternatif kullanım görevleri" olarak bilinen, bir kişinin basit bir nesne için mümkün olan en çok kullanımı düşünmesini isteyen bir tür ıraksak düşünme egzersizi ile değerlendirildiğinde, sohbet robotları ortalama olarak insanlardan daha iyi performans gösterdi.

Bununla birlikte, araştırmacılar en iyi insan fikirlerinin yapay zekanınkilerle eşleştiğini veya onları aştığını da buldu.

"BULGULAR, ÇOĞU İNSANDAN DAHA İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR ANCAK..."

Çalışmanın yazarı olan Norveç'teki Stavanger Üniversitesi'nden Simone Grassini, "Gerçekten de bu, yapay zekalı sohbet robotlarının sergilediği dikkate değer bir yetenek türü. Bulgular, yapay zekanın yaratıcı düşünme konusunda çoğu insandan daha iyi olduğunu gösteriyor." dedi ve ekledi:

"Ancak, yaratıcı düşünceyi ölçmek için ıraksak düşünme görevini kullandığımızı, yani genel olarak yaratıcılığı değil, belirli bir yaratıcı düşünce türünü ölçtüğümüzü unutmamalıyız. Sonuçlarımız, en azından şimdilik, en iyi insanların hala yapay zekadan daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor."

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