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Yapı Kredi’den tasarrufları artırmaya yönelik üç yeni mevduat ürünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Yapı Kredi, çıkardığı "Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı", "Enflasyona Endeksli Ara Dönem Ödemeli" ve "Enflasyona Endeksli Uzun Vadeli" mevduat hesaplarıyla tüm müşterilerinin tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor - Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen: - "Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Türk Lirası mevduat ürünlerimizde ciddi bir büyüme sağlamayı, hem müşterilerimiz hem de ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, çıkardığı "Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı", "Enflasyona Endeksli Ara Dönem Ödemeli" ve "Enflasyona Endeksli Uzun Vadeli" mevduat hesaplarıyla tüm müşterilerinin tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka, ülkede tasarrufları artırmak ve bu konuda her müşteri grubunun beklentilerine cevap vermek adına yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Türkiye ekonomisine katkı için tasarrufa teşvik eden, bireylere ve kurumlara en iyi koşullara sahip ürünler sunmaya odaklandıklarını belirterek, bankanın çıkardığı son mevduat ürünleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Yapı Kredi olarak müşterilerimizin tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmelerini hedefliyoruz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Türk Lirası mevduat ürünlerimizde ciddi bir büyüme sağlamayı, hem müşterilerimiz hem de ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda, yatırımlarını Türk lirasında en iyi şekilde değerlendirmek isteyen müşterilerimizi enflasyona karşı koruyan 3 yeni mevduat ürünümüzü çıkardık.

Farklı vade ve faiz oranı seçenekleriyle 'Faiz Korumalı' ürünümüzde müşterilerimize sabit faiz sözü verirken, vade sonunda enflasyonun üzerine ekleyeceğimiz oranın daha yüksek çıkması durumunda yüksek orandan faydalandırıyor, böylece yüksek getiri elde etmelerini sağlıyoruz. Üstelik vadeden önce para çekme imkanı da bulunuyor."

- "Müşterilerimizin enflasyondan etkilenmemelerini sağlıyoruz"

Ülgen, "Ara Dönem Ödemeli" ürünle müşterilerin hem avantajlı oranlardan yararlanırken hem de elde edecekleri getiriyi ara dönemlerde alabileceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Vade sonunda enflasyona eklenecek ilave oranın daha yüksek çıkması durumunda, aradaki farkı da kazanacaklar.

'Uzun Vadeli' ürünümüzde ise müşterilerimize yıllık enflasyon oranına eklenecek faiz oranı ile toplamda enflasyonun üzerinde getiri, vadeden önce para çekme imkanıyla da esneklik tanıyoruz.

Bunların yanında enflasyona endeksli tüm ürünlerimizde bir yılın üzerindeki vadelerde yüzde 0 stopaj avantajı da bulunuyor. Böylece müşterilerimizin enflasyondan etkilenmemelerini sağlarken, Türk Lirası yatırımlarında garantili yüksek getiri elde etmelerini sağlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
mevduat Serkan Ülgen Yapı Kredi

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