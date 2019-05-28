Yapı Kredi’den tasarrufları artırmaya yönelik üç yeni mevduat ürünü

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, çıkardığı "Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı", "Enflasyona Endeksli Ara Dönem Ödemeli" ve "Enflasyona Endeksli Uzun Vadeli" mevduat hesaplarıyla tüm müşterilerinin tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka, ülkede tasarrufları artırmak ve bu konuda her müşteri grubunun beklentilerine cevap vermek adına yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Türkiye ekonomisine katkı için tasarrufa teşvik eden, bireylere ve kurumlara en iyi koşullara sahip ürünler sunmaya odaklandıklarını belirterek, bankanın çıkardığı son mevduat ürünleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Yapı Kredi olarak müşterilerimizin tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmelerini hedefliyoruz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Türk Lirası mevduat ürünlerimizde ciddi bir büyüme sağlamayı, hem müşterilerimiz hem de ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz.