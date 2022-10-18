Yapmadan önce bir kez daha düşünün: Kanser sebebi!

ABD Hükümeti tarafından yürütülen büyük bir araştırma, saç düzleştirme ürünleri ile rahim kanseri için daha yüksek risk arasında bir bağlantı belirledi. Eğilimin siyahi kadınları orantısız bir şekilde etkilediğini söyledi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri, meme kanseri ve diğer hastalıklar için riskleri belirlemeyi amaçlayan 35 ila 74 yaşları arasındaki 33.000'den fazla kadın üzerinde bir araştırmaya öncülük etti.

ARAŞTIRMA 11 YIL SÜRDÜ

11 yıl boyunca kadınları takip eden araştırmacılar, rahim kanserine yakalanan 378 kişi arasında düzleştirici ürün kullanımının daha yüksek oranda olduğunu keşfettiler.

Kimyasal saç düzleştiricileri sık kullananların kansere yakalanma olasılığı % 4'tü. Ürünleri kullanmayan kadınların % 1,64'lük olasılığının neredeyse iki katı. Saç düzleştirici kullandıklarını söyleyen katılımcıların çoğunluğunu siyahi kadınlar oluşturuyor.

SİYAHİ KADINLARDA RAHİM KANSERİ YÜKSELİŞTE

Rahim kanseri, rahimde oluşan, nadir görülen, tedavisi zor bir kanser türüdür. Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yakın zamanda yapılan bir analize göre, ABD'de özellikle siyahi kadınlar arasında rahim kanserinden ölümler artıyor.

OLAĞAN ŞÜPHELİ FORMALDEHİTİN

Araştırmacılar, saç düzleştirme ürünlerindeki markalar veya kimyasallar hakkında bilgi toplamadı, ancak bazı kozmetiklerde bulunan bir insan kanserojeni olan formaldehitin artan kanser riskini açıklayabileceğinden şüpheleniyorlar.



