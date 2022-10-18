HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yapmadan önce bir kez daha düşünün: Kanser sebebi!

Yapmadan önce bir kez daha düşünün: Kanser sebebi!

18.10.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir araştırma, kimyasal saç ürünleri kullanan kadınların kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu buldu. 33.000 kadın üzerinde on yıl süren bir araştırma, kimyasal saç düzleştiriciler ve rahim kanseri arasında bir bağlantı buldu.

Yapmadan önce bir kez daha düşünün: Kanser sebebi!

ABD Hükümeti tarafından yürütülen büyük bir araştırma, saç düzleştirme ürünleri ile rahim kanseri için daha yüksek risk arasında bir bağlantı belirledi. Eğilimin siyahi kadınları orantısız bir şekilde etkilediğini söyledi.

iStock-1297395914

Ulusal Sağlık Enstitüleri, meme kanseri ve diğer hastalıklar için riskleri belirlemeyi amaçlayan 35 ila 74 yaşları arasındaki 33.000'den fazla kadın üzerinde bir araştırmaya öncülük etti.

ARAŞTIRMA 11 YIL SÜRDÜ

11 yıl boyunca kadınları takip eden araştırmacılar, rahim kanserine yakalanan 378 kişi arasında düzleştirici ürün kullanımının daha yüksek oranda olduğunu keşfettiler.

Kimyasal saç düzleştiricileri sık kullananların kansere yakalanma olasılığı % 4'tü. Ürünleri kullanmayan kadınların % 1,64'lük olasılığının neredeyse iki katı. Saç düzleştirici kullandıklarını söyleyen katılımcıların çoğunluğunu siyahi kadınlar oluşturuyor.

Acilen doktora gitmelisiniz: Dışkınızın inanılmaz kötü kokmasının muhtemel sebebi malabsorpsiyon sendromu olabilir!Acilen doktora gitmelisiniz: Dışkınızın inanılmaz kötü kokmasının muhtemel sebebi malabsorpsiyon sendromu olabilir!

SİYAHİ KADINLARDA RAHİM KANSERİ YÜKSELİŞTE

Rahim kanseri, rahimde oluşan, nadir görülen, tedavisi zor bir kanser türüdür. Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yakın zamanda yapılan bir analize göre, ABD'de özellikle siyahi kadınlar arasında rahim kanserinden ölümler artıyor.

iStock-471258645

OLAĞAN ŞÜPHELİ FORMALDEHİTİN

Araştırmacılar, saç düzleştirme ürünlerindeki markalar veya kimyasallar hakkında bilgi toplamadı, ancak bazı kozmetiklerde bulunan bir insan kanserojeni olan formaldehitin artan kanser riskini açıklayabileceğinden şüpheleniyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir? Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir?
Canlı yayında açıkladı! 'Konut ve kira fiyatları düşecek'Canlı yayında açıkladı! 'Konut ve kira fiyatları düşecek'
Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!
Anahtar Kelimeler:
kanser Saç boyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı

Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı

İlginizi Çekebilir

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.