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Yaptırdığı pedikür yüzünden ayak parmağını kaybetti! Uzmanlar tehlikeye karşı uyardı

22.02.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pedikür ve manikür çok daha bakımlı bir görünüm sağlıyor. Ancak bilinmeyen yerlerde yapılan bu tarz uygulamalar mantar, enfeksiyon gibi riskli durumlara neden olabiliyor. Yaptırdığı pedikür nedeniyle ayak parmağını kaybeden bir kadın yaşadıklarını anlattı.

Yaptırdığı pedikür yüzünden ayak parmağını kaybetti! Uzmanlar tehlikeye karşı uyardı

Tırnak mantarı önemsiz görülse de çok riskli durumlara yol açabiliyor. Tırnak enfeksiyonları, soyunma odaları, umumi duşlar ve tırnak makası paylaşımı dahil olmak üzere çeşitli halka açık veya ev ortamlarında meydana gelebiliyor. Ancak tırnak salonları, sanitasyon prosedürlerine sıkı bir şekilde uyulmazsa enfeksiyon olasılığının daha yüksek olabileceği yerlerdir. Uzmanlar yaptırılacak olan pedikürün oldukça hijyenik koşullar altında olmasına dikkat etmeniz gerektiğini belirtiyor.

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59 yaşındaki Anita House, yaşadığı enfeksiyonların ardından ayak parmağını kaybetti. House, bu sağlık sorununa neden olan durumun manikür salonunda başladığını belirtiyor. House, Fox News Digital'e havalar yeni ısınmaya başladığı için sandalet giymek istediğini bu nedenle pediküre gittiğini anlattı. House, Şubat 2019'da kız kardeşiyle birlikte pedikür yaptırmak için yerel bir tırnak salonuna gittiklerinin son hafta sonu olduğunu söyledi.

GÜZELLİK SALONU OLDUKÇA KALABALIKTI

House, aynı salona daha önce hiç sorun yaşamadan birkaç kez gittiğini söyledi.
House'a göre personel pedikür küvetinde temiz, tek kullanımlık bir astar gibi görünen bir şey kullandı. House o gün için kendi ve kız kardeşi de dahil olmak üzere salon hizmetleri alan yaklaşık 15 müşteri olduğunu paylaştı.

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Pedikür başladı ve House'un ayaklarını tutan salon çalışanı, House'un sağ ayağının baş parmağındaki batık bir ayak tırnağını çıkarmaya başladı. House, batık ayak tırnağı hakkında "Sık sık onu görür ve çıkarırlardı," dedi. “Bununla hiç sorun yaşamadım… ama derinden kesti ve kanamasına needn oldu. Benim tahminim bakterilerin içeri girdiği zaman tam olarak o kesikle başladı" diye ekledi. "Bunu bir mahkemede veya kanunda kanıtlayamam, ama iddiaya giren bir kadın olsaydım, bu benim iddiam olurdu."

ANTİBİYOTİK KREM VERDİLER

House, aylara dönüşen önümüzdeki birkaç hafta içinde yaşananları "acı verici" olarak nitelendirdi. Sonraki dört gün içinde ayak parmağının "kırmızı ve şişkin" hale geldiğini söyledi.House, "'Dört veya beş gün içinde daha iyi olmazsa bir ayak hastalıkları uzmanına gideceğim' dedim," Gittiği uzmanlar House'a ayak problemleri için antibiyotikli krem verdi.

Tedavi işe yaramadı ve ayak parmağı daha fazla kızardı ve şişti. House, "Mart ayının ortasıydı," dedi ve yaranın ağrılı hale geldiğini ekledi. "Yürüyemeyecek kadar değildi ama acıyordu ve hassastı.” House ikinci bir ayak hastalıkları uzmanına görünmeye karar verdi, o da ona bir tur daha antibiyotik yazdı, ancak işler düzelmedi.

House'un ayak tırnağının alınmasından dört hafta sonra hiçbir iyileşme görmedi ve bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Manuel Rodriguez ile görüştü. Rodriguez, Fox 5 Atlanta'ya House'un enfeksiyonu nereden kaptığını belirlemek için ayak parmağındaki bakteriden asla kültür alınmadığını söyledi.

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House, "Rodriguez enfeksiyonun yayılacağından endişe etmeye başladı ve onun benim kan dolaşımımda olmasını istemedi," dedi House. "O noktada ayak parmağındaki kemikte olduğunu biliyordu." Yine de House hayatını normal bir şekilde yaşamaya çalıştı - hatta Eylül ayında bir tatile bile çıktı. Ancak aynı ay kendini hasta hissetmeye başladı. Ve 15 Ekim 2019'da House'un sağ ayak parmağı ameliyatla tamamen alındı.

DİYABETİ OLANLAR ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ

Kişinin altta yatan diyabeti ya da sinirsel bir rahatsızlığı varsa tırnak bölgesindeki enfeksiyon kemiğe kadar ulaşıp geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilir. Hatta parmak kayıplarına bile neden olabilir.

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