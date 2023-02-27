'Yardım et' yazısını helikopter pilotları fark etti! Türkiye'nin konuştuğu kurtarma operasyonu... Kahraman pilot anları anlattı

Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremlerin açtığı yaraları sarmaya çalışırken, depremin merkez üssündeki bir köyde yaşanan arama kurtarma operasyonu filmleri aratmadı. Kış koşulları nedeniyle hava yoluyla yardımların yapılabildiği bir köye gitmek için havalanan helikopterin pilotları yerden metrelerce yükseklikte çok önemli bir detayı fark etti, o detay depremzede bir ailenin hayatını kurtardı.

'YARDIM ET' YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Karla kaplı alanda büyük harflerle yazan 'Yardım et' yazsını gören pilotlar o yöne doğru yöneldi.

ATEŞ YAKIP ÇARESİZCE BEKLEMİŞLER

Depremin ardından 3 gün boyunca köylerindeki evinde mahsur kalan, elektrikleri olmayan ve telefonları da çekmeyen bir ailenin; son bir umut kar üzerine mesajlarını yazıp, ateş yakıp duman çıkararak da dikkat çekmeye çalıştıkları belirlendi.

KAHRAMAN PİLOTLAR AİLEYE ULAŞTI

Sarp, dik yamaçlı ve ormanlık alan bölgede de bir metreyi aşan kar bile kahraman pilotları durduramazken, başarılı bir iniş gerçekleştiren ekipler; yaşlı bir adam ve kadınlar iki çocuğa ulaştı.

Kahraman pilotlar, evleri hasar almayan ancak erzak sorunu yaşayan aileden ihtiyaç listesini alıp Kahramanmaraş'a uçtu, ailenin tüm ihtiyaçlarıyla geri döndü.

"İNSİYATİFİMİZLE ORAYA İNDİK VE GERÇEKTEN ÇOK ZORDU"

ATV Haber'e konuşan Jandarma Pilot Albay Aytekin Çakırerk, operasyon anına ilişkin yaptığı açıkamada "Başka bir yere yardım götürüyorduk. Kalkış esnasında uzakta evin yanında bir yazı dikkatimizi çekti. Kendi insiyatifimizle oraya indik ve gerçekten çok zordu. Normalde helikopterin inmesine müsait olmayan bir yerdi." dedi.





