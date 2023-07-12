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  4. Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Gören aynı şeyi söyledi: ''Küçüklükten belliymiş''

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Gören aynı şeyi söyledi: ''Küçüklükten belliymiş''

12.07.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Kaan Urgancıoğlu'nun nikah fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Urgancıoğlu, son paylaşımıyla yine olay oldu.

Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyordu. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'da sessiz sedasız evlendi. Ünlü çiftin nikah fotoğrafları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Kaan Urgancıoğlu evlendi

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu son paylaşımıyla yine olay oldu. Urgancıoğlu, 2.3 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından çocukluk karesini paylaştı.

Kaan Urgancıoğlu çocuklık

Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Urgancıoğlu'na 'Gülüşü hiç değişmemiş', 'Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş' gibi yorumlar yapıldı.

Kaan Urgancıoğlu 1

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir.

Kaan Urgancıoğlu 2

Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi.
Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmış ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır.

Kaan Urgancıoğlu 3

Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başladı. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı.

Kaan Urgancıoğlu 4

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