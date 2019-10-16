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Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 15:05 | Son Güncelleme

Vatan Partisi, 'terör faaliyetlerinin odağı haline geldiği' iddiasıyla Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Partisi adına bugün başvuru yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili taleplerini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki ilgili makama ilettiklerini söyledi.

Geçmiş dönemde aynı taleple 3 ayrı başvuru daha yaptıklarını hatırlatan Senem, HDP'yi, "Barış Pınarı Harekatı'na karşı karalama kampanyasının odağında bulunan bir parti" sözleriyle eleştirdi.

HDP'nin, aynı zamanda "terör örgütünün bir yan kuruluşu, bir siyasi organizasyonu olarak Türkiye siyasi hayatında her türlü suçu işleyen bir örgüt" görünümünde olduğunu savunan Senem, "HDP'li milletvekilleri Barış Pınarı Harekatı için 'işgale, işgal deriz' diyorlar. 'Rojava devrimi' diye laflar ediliyor. Amerika'nın askeri pozisyonundaki PKK'nın yanında olduklarını açık beyan ediyorlar ve PKK'nın kazanacağını söylüyorlar." dedi.

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"NE KADAR OY ALIRSA ALSIN KİMSENİN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR"

Çok sayıda HDP'li hakkındaki hukuki sürecin devam ettiğine dikkati çeken Senem, şunları kaydetti:

"Böyle bir parti olabilir mi? Böyle bir partinin yasallığını sürdürmesi doğru olabilir mi? Bu partiye hazineden her yıl 92 milyon lira para ödenebilir mi? Hem bu milletin vergilerinden alınan paralarla beslenecek hem de bu devletin, bu milletin aleyhine terör faaliyetlerinin odağı haline gelecek. Böyle bir partinin yasal olarak parlamentoda bulunması asla doğru değildir, yasalara aykırıdır. 'Şu kadar oy aldılar' deniliyor. Ne kadar oy alırsa alsın kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay HDP

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