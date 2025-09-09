KADIN

Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! Temizlik ve yemek yapmayan kadın kusurlu bulundu: Tazminat ödeyecek

Yargıtay'dan evli çiftleri ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Diyarbakır'da yaşayan bir çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Kadın erkeğin şiddet uygulanmasından, erkek ise kadının yemek, temizlik yapmaması ve çocuklara şiddet uygulamasından şikayetçi oldu. Mahkeme ikisi de kusurlu kararı verdi. Yargıtay ise son karar olarak kadını kusurlu bularak maddi manevi tazminata mahkum etti.

Ufuk Dağ

Yargıtay, evde yemek ve temizlik yapmayan, çocuklara fiziksel şiddet uygulayan kadını, eşine şiddet uygulayan erkekten daha kusurlu buldu. Erkek lehine maddi ve manevi tazminata hükmedildi.

İLK KARARDA İKİSİ DE KUSURLU BULUNDU

Ekol TV muhabiri İlker Turak'ın haberine göre Diyarbakır'da bir çift şiddetli geçimsizlik sebebiyle karşılıklı boşanma davası açtı. Kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını erkek ise kadının çocuklarına şiddet uyguladığını evde temizlik ve yemek yapmadığını belirtti. Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi erkeğin eşine şiddet uyguladığı kadının da sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle her iki tarafı da eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.

TEMİZLİK VE YEMEK YAPMAYAN KADIN KUSURLU BULUNDU

Erkeğin maddi ve manevi tazminat, kadının da nafaka talebinin reddine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de kendisine gelen dosyada, ilk derece mahkemenin kararını hukuka uygun bularak başvurunun reddine karar verdi. Kararın Temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi çocuklara fiziksel şiddet uygulayan, temizlik ve yemek yapmayan kadını kusurlu buldu. Mahkemenin eşit kusur kararını bozan Yargıtay, erkek yararına maddi ve manevi tazminata hükmetti.

