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Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

29.08.2023 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos bankalar açık mı, kapalı mı gibi soruların yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. Türkiye, Büyük Taarruz'un 101. yıldönümünü yarın büyük bir coşkuyla kutlayacak, 30 Ağustos resmi tatili dolayısıyla devlet kurumları ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki, yarın bankalar hizmet verecek mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu? İşte tüm merak edilenler...

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sebebiyle her yıl 30 Ağustos “Zafer Bayramı” olarak kutlanıyor. 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli ulusal bayramlarından birisidir. Bu gün, Resmi tatildir. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar açık mı, kapalı mı? İşte 30 Ağustos 2023 Salı günü bankalarda son durum...

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos'ta bankalar kapalı olacak. Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR ÇALIŞMIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar hizmet vermemektedir.

30 AĞUSTOS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Havale aynı banka arası işlem olduğu için hafta sonu tatillerinde ve resmi tatillerde de gönderim olabiliyor. Örnek vermek gerekirse; aynı bankanın farklı bir şubesindeki hesabına para gönderimi havale oluyor ve bu işlem 24 saat gerçekleşebiliyor.

EFT ise bankalar arası para transferi olduğu normal şartlarda mesai saatleri dışında işlem gerçekleşmiyor. Ancak bankanızın FAST üyeliği varsa FAST üzerinden banka fark etmeksizin para gönderebilir ve alabilirsiniz.

Bankanızda FAST özelliği yoksa gönderdiniz ya da aldığınız para bir sonraki iş gününde hesaba geçer. Yani 31 Ağustos 2021 Perşembe günü EFT ücreti hesaba geçmiş olur. Ancak FAST özelliği varsa bu durum beklenmez ve ödemeler anında gerçekleşir.

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30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.

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