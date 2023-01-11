Yarın Bodrum'da okul var mı? 12 Ocak Perşembe Bodrum'da okullar tatil mi? Gözler valilik açıklamasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir gün önce başlayan ve ara ara etkisini arttıran şiddetli sağanak yağış ve lodos ilçede hayatı olumsuz şekilde etkilemiş durumda. Yaşanan bu durum sonrası öğrenci, veli ve okul çalışanları "Yarın kullar var mı, yok mu?" şeklinde araştırmalarına hız verdiler. İşte Bodrum sel felaketi son dakika gelişmeleri...

YARIN BODRUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bodrum'da yaşanan şiddetli sağanak, yağış ve lodos sonucu ortaya çıkan sel felaketi ilçede hayatı olumsuz şekilde etkiledi.

Yaşanan bu durum sonrası Bodrum'da eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda gözler valilik açıklamasına çevrilmiş durumda.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

TARLALAR VE BAĞEVLERİ ZARAR GÖRDÜ

Sağanak sırasında onlarca mandalina bahçesi sel suları arasında kaldı. Kırsal kesimlerdeki bazı çiftlik ve köy evleri ile Yalıkavak, Kadıkalesi ve Turgutreis mahallelerinde kapalı olan bazı yazlık villalar sular altında kaldı.

İtfaiye ekipleri vatandaşların yardımına koştu. Bodrum'da etkili sağanak yağışın yaklaşık 36 saat daha süreceği belirtildi.

