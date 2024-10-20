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  4. 'Yarın çok geç olacak' Ciddi bir sürece girdi! Hepsi için tehlike...

'Yarın çok geç olacak' Ciddi bir sürece girdi! Hepsi için tehlike...

20.10.2024 10:25
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.10.2024 10:25
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Türkiye'nin en büyük beşinci doğal gölü olan İznik Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve aşırı su tüketimi nedeniyle ciddi bir çekilme sürecine girdi. Özellikle yaz aylarında artan bu çekilme, kış mevsimi yaklaşırken iki katına çıktı. Gölün mevcut durumunun, hem doğa hem de yerel halk için ciddi tehlikeler barındırdığı ifade ediliyor.

Son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar, birçok göl ve nehirde su seviyelerinin düşmesine neden oldu. İznik Gölü de bu durumdan en çok etkilenen doğal alanlardan biri. Artan nüfusla birlikte gölden çekilen su miktarının aşırı düşük seviyelere ulaşması, gölün doğal su döngüsünü bozdu.

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"ÇOK BÜYÜK ÇEKİLMELER MEYDANA GELDİ"

Bu konu ile ilgili konuşan turizm işletmecisi Bekir Uslu, “Son dört yılda yaşanan kuraklıktan dolayı İznik Gölü'nde çok büyük çekilmeler meydana geldi. Tarihi Bazilika etrafında derinlik olarak yaklaşık iki buçuk metreyi buldu. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapılmıştı; Karsak ve Gürle dereleri, İznik Gölü'ne kanal sistemi ile bağlanacaktı." dedi.

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"YARIN ÇOK GEÇ OLACAK"

Uslu, devamında, "Yetkilileri göreve davet ediyorum, bir an önce bunun yapılması lazım; yoksa yarın çok geç olacak, İznik Gölü kuruyor” ifadelerinde bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü kuraklık
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