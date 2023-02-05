Soğuk hava koşulları etkisini göstermeye başladı. Gaziantep'te okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili araştırma yapılıyor. Kar yağışıyla ilgili Gaziantep Valiliği duyuruları yakından takip ediliyor. Peki yarın Gaziantep'te okullar var mı yok mu? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'e gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı.

Trafikte aksamalara neden olan yağış sonrasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Gaziantep Valiliği, okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

4 - 8 ŞUBAT 2023 GAZİANTEP HAVA DURUMU

4 Şubat 2023 Cumartesi: Yoğun kar yağışlı 2°

5 Şubat 2023 Pazar: Yoğun kar yağışlı 2°

6 Şubat 2023 Pazartesi: Yoğun kar yağışlı 5°

7 Şubat 2023 Salı: Karlı 4°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Açık Bulutlu 4°

