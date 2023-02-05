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Yarın Gaziantep'te okullar var mı yok mu? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı?

05.02.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de kar yağışları yavaş yavaş etkili olmaya başladı. Birçok il beyaza bürünmüşken, Gaziantep'te yaşayanlar 6 Şubat yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki yarın Gaziantep'te okullar var mı yok mu? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

Yarın Gaziantep'te okullar var mı yok mu? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı?

Soğuk hava koşulları etkisini göstermeye başladı. Gaziantep'te okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili araştırma yapılıyor. Kar yağışıyla ilgili Gaziantep Valiliği duyuruları yakından takip ediliyor. Peki yarın Gaziantep'te okullar var mı yok mu? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

Yarın Gaziantep'te okullar var mı yok mu? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı?

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'e gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı.

Yarın Gaziantep'te okullar var mı yok mu? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı?

Trafikte aksamalara neden olan yağış sonrasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Gaziantep Valiliği, okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yarın Gaziantep'te okullar var mı yok mu? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı?

4 - 8 ŞUBAT 2023 GAZİANTEP HAVA DURUMU

4 Şubat 2023 Cumartesi: Yoğun kar yağışlı 2°

5 Şubat 2023 Pazar: Yoğun kar yağışlı 2°

6 Şubat 2023 Pazartesi: Yoğun kar yağışlı 5°

7 Şubat 2023 Salı: Karlı 4°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Açık Bulutlu 4°

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