Yarın okullar tatil mi? Pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte İstanbul ve yurt geneli hava durumu

Yurt genelinde birçok ilden kar tatili haberlerinin gelmesinin ardından vatandaşlar tatil durumu sorgulamalarına devam ediyor. 18 Mart tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde okullara bir gün ara verilmişti. İstanbul için de Vali Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili tatil açıklaması gelmişti. Peki yarın okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'nin yayınlamış olduğu son hava durumu raporuna göre İstanbul'da Cuma gününden bugüne kadar yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi okulların tatil olması durumu öğrenci ve veliler tarafından araştırılsa da, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat yeni bir bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Daha önce pek çok ilden yapılan açıklamada okulların 18 Mart Cuma günü kar tatili olduğu duyurulmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da tatil açıklaması gelmişti. Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'nin yayınlamış olduğu son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün yani Pazar günü de kar yağışı etkili olacak. Ayrıca Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle beraber yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da Salı günü ise yağış beklenmiyor.

